Finalizada la obra para recuperar la funcionalidad de los elementos de desagüe de Casasola

Archivo - Embalse presa Casasola - EUROPA PRESS/JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha sido informado de la recepción de la obra encaminada a restablecer la funcionalidad de los elementos de desagüe de la presa de Casasola, ubicada en el término municipal de Almogía (Málaga).

Esta actuación, declarada de emergencia y con una inversión asociada que supera los 2,2 millones de euros, ha permitido subsanar las incidencias causadas por el paso de la borrasca Laurence en marzo de 2025.

Entre otras medidas, el proyecto de mejora ha incluido la limpieza de flotantes con medios mecánicos y embarcaciones; la extracción de lodos a través del novedoso sistema de air-lift; y la retirada de la losa que obstruía la desembocadura de los desagües. Además, se ha instalado una nueva reja de protección de los desagües y una válvula Howell-Bunger, permitiendo así que los desagües de la presa estuvieran en funcionamiento desde diciembre de 2025.

Para preparar estas actuaciones, se realizaron batimetrías que permitían evaluar previamente el nivel y la densidad de los lodos acumulados en la presa como consecuencia del arrastre asociado a las precipitaciones. En concreto, se llegaron a acumular hasta nueve metros. También con carácter previo se llevó a cabo una inspección con robots para localizar el motivo del atasco del desagüe de fondo.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la situación de los embalses andaluces, que actualmente cuentan con 10.398 hectómetros cúbicos (hm3), que suponen un incremento de 28 hm3 respecto a la semana pasada (+0,23%) y alcanzar el 87,2% de su capacidad total de almacenamiento (11.924 hm3). En comparación con la misma fecha de 2025, se observa una subida de 3.167 hm3; y respecto a la media de la última década, el ascenso es de 4.307 hm3.

Analizando las diferentes cuencas hidrográficas, se observa un incremento de 35 hm3 (+0,44%) en siete días en la demarcación del Guadalquivir, que alcanza así los 6.945 hm3 de agua (86,42% de su capacidad). Estos recursos suponen 2.089 hm3 más de agua almacenada que en la misma semana de 2025; y 3.009 hm3 más que el promedio de los últimos diez años.

En el caso de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, el informe señala un descenso de 1 hm3 (-0,09%) en una semana, que posiciona a la demarcación al 78,58% de su capacidad de almacenamiento de recursos hídricos con 899 hm3. Respecto a la misma fecha del año pasado, el dato actual es superior en 268 hm3 y, en comparación con la media de la década, la cuenca almacena 323 hm3 más de agua.

En el Guadalete-Barbate, por su parte, se ha producido una bajada de 2 hm3 (-0,12%) en siete días que posicionan a la cuenca con 1.496 hm3 (91,84%). Respecto a la misma semana de 2025, los registros apuntan a un incremento de 595 hm3 en los recursos embalsados; y en comparación con el promedio de los últimos diez años, el volumen de agua de esta demarcación ha subido en 655 hm3.

Por último, en el Tinto-Odiel-Piedras-Chanza se ha producido también en la última semana una bajada que, en este caso, ha sido de 4 hm3 (-0,36%). Como consecuencia, cuenta ahora con 1.058 hm3 que representan el 94,89% de su capacidad total de almacenamiento. Sin embargo, la demarcación acumula 215 hm3 más de agua respecto al registro de los embalses de la misma semana de 2025; y en comparación con el promedio de los últimos ocho años, el aumento es de 320 hm3.