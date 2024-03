Investigadores de Ibima encuentran alternativa oral a las inyecciones de insulina para tratar la diabetes gestacional

MÁLAGA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Expertos del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (Ibima Plataforma Bionand), liderados por la FEA de Endocrinología y Nutrición en el Hospital Costa del Sol, Andrea Fernández, y con el apoyo y supervisión del grupo 'Obesidad, diabetes y su comorbilidad: prevención y tratamiento', dirigido por el director científico de IBIMA Plataforma BIONAND, Francisco J. Tinahones, han demostrado la eficacia de la administración oral de metformina a embarazadas para el tratamiento de la diabetes gestacional, constituyendo una alternativa eficaz frente a las inyecciones de insulina.

Durante años, se han realizado ensayos clínicos con la finalidad de comparar el efecto de la metformina con la insulina en diabetes gestacional. Cabe recordar que la insulina, a diferencia de la metformina --al menos en España, no así en otros países-- es el tratamiento de primera línea para la diabetes gestacional.

En este medio se realizó el ensayo clínico MeDiGes, cuyos resultados se publicaron en 2021 y en el que se demostraron los beneficios de la metformina a nivel clínico: las madres que la tomaban ganaban menos peso que las que tomaban insulina, y presentaban menos tasa de cesárea, han indicado en un comunicado.

La hipótesis, en este caso, era que los beneficios clínicos de la metformina ya descritos en nuestra población podrían estar mediados por "mejorías que produjera a nivel de parámetros del estrés oxidativo frente a la insulina y controles sanos", como ha apuntado María Molina, investigadora de la línea de investigación 'factores genéticos, epigenéticos y ambientales en la prevención, evolución y tratamiento de la diabetes gestacional' junto a las doctoras Sonsoles Morcillo y María José Picón, del Hospital Universitario Virgen de la Victoria.

Para ello se estudiaron dos parámetros más específicos de estrés oxidativo --la capacidad antioxidante total y los productos avanzados de oxidación proteica-- y uno de permeabilidad intestinal --la zonulina--.

Tras esta investigación, se vio que los parámetros de estrés oxidativo subían tanto con metformina como con insulina, pero no en controles sanos, mientras que la permeabilidad intestinal aumentaba tanto en controles como las pacientes tratadas con insulina, pero en aquellas tratadas con metformina no aumentaba.

El no aumento de la permeabilidad intestinal en el grupo de metformina puede tener relación con los cambios beneficiosos que ésta produce en la microbiota intestinal, descritos anteriormente en nuestra población de mujeres con diabetes gestacional, en comparación con insulina. Durante el periodo de embarazo suelen producirse cambios notorios en el cuerpo de la mujer.

A nivel metabólico, aumentan niveles de glucosa y lípidos para favorecer el paso de nutrientes al bebé. Sin embargo, en mujeres con predisposición -por ejemplo, con mujeres con obesidad o con antecedentes familiares de diabetes-, el cuerpo no es capaz de compensar estas modificaciones, desarrollando así diabetes en el embarazo.

OBJETO DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN

Por otro lado, han detallado que el objeto de este estudio incluyó a 120 de mujeres desde agosto del año 2016 hasta febrero del año 2022. Entre ellas, el 34% recibieron metformina (grupo MET), el 32% recibieron insulina (grupo INS) y el 34% eran controles sanos.

En cada una de las visitas se midieron los productos proteicos de oxidación avanzada (AOPP), la capacidad antioxidante total (TAC) y los niveles de zonulina. Sobre este último punto, los niveles de zonulina, desde el inicio hasta la visita preparto, aumentaron notoriamente tanto en los controles sanos como en el grupo INS. No obstante, no se modificaron en el grupo MET. En cambio, los niveles de TAC y AOPP aumentaron en mujeres con DMG, tanto en el grupo INS como en el MET, aunque no en los controles sanos.

Tras el proceso de estudio, que se ha publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (NIH), se concluye que no se ha visto que la metformina reduzca los parámetros de estrés oxidativo respecto a insulina o control, pero sí que hace que no aumente la permeabilidad intestinal y "ese no aumento puede estar relacionado con los beneficios sobre la microbiota ya descritos en esta población con metformina en comparación con insulina".