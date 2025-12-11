Junta y Ayuntamiento de Archidona (Málaga) acuerdan una permuta de edificios para una nueva sede judicial

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, y el alcalde de Archidona, Manuel Almohalla, en una reunión sobre la sede judicial en la localidad. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ARCHIDONA (MÁLAGA), 11 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Archidona (Málaga) han alcanzado un acuerdo que permitirá dotar al municipio de una sede judicial que duplicará el espacio de la actual.

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, y el alcalde, Manuel Almohalla, han anunciado la permuta del edificio que actualmente alberga el tribunal de instancia --de 600 metros cuadrados-- por un antiguo colegio de tres plantas y 1.228 metros cuadrados.

Esto, han explicado, no solo permitirá cubrir las necesidades actuales sino reservar espacio para futuros crecimientos de un partido judicial que engloba a siete municipios y tiene gran actividad por la ubicación del centro penitenciario de Archidona.

Nieto ha agradecido al alcalde su disposición y colaboración desde la primera reunión que ambos mantuvieron en julio de 2023 para buscar una solución al problema de las actuales instalaciones judiciales, "precarias y con una escasez de espacio incompatibles con el servicio de calidad que queremos prestar".

En este tiempo, ambas administraciones han trabajado para estudiar posibles opciones que beneficien tanto a la Junta como al Ayuntamiento y "llegamos a la conclusión de que la mejor opción" es un antiguo colegio que actualmente acoge las instalaciones del CADE, el Centro de educación de adultos y algunas asociaciones.

Se trata de un edificio de tres plantas en la calle Santo Domingo que cumple las condiciones de accesibilidad y duplica la superficie actual, espacio suficiente para albergar los servicios actuales, "mejorando las instalaciones para garantizar un servicio de justicia moderno, digital, cercano y humano, donde víctimas y victimarios no se crucen, sino que tengan espacios de espera e itinerarios separados".

Además, quedaría espacio libre para futuras necesidades por lo que "temporalmente" algunos de los servicios y asociaciones que ocupan el edificio podrían permanecer hasta encontrar una nueva ubicación, ha detallado Nieto.

El tribunal de instancia de Archidona presta servicio a 27.200 vecinos de los siete municipios que conforman el partido judicial --que son Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Villanueva de Algaidas, Villanueva del Trabuco, Villanueva de Tapia y Villanueva del Rosario, además de Archidona--.

Además, el consejero ha explicado que la existencia de un centro penitenciario en la localidad hace que tenga mayor carga de trabajo y actividad, por lo que contar con el doble de espacio evitará que la nueva sede judicial se quede pequeña como ha pasado con la actual.

Para Nieto, se trata de un "buen acuerdo para el Ayuntamiento de Archidona, que va a recibir una contraprestación muy importante, además de asegurar el mantenimiento del partido judicial y la mejora de la calidad del servicio a sus vecinos" y es también "una buena noticia para la Junta de Andalucía porque lo que queremos es que el estándar de calidad que ofrecemos a todos los andaluces, vivan donde vivan, se mejore".

LEY EFICIENCIA

Así, ha indicado que el déficit de espacio en las instalaciones actuales ha dificultado la implantación de la Ley estatal de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que en Archidona entró en vigor el 31 de julio y ha transformado los juzgados en tribunales de instancia donde los funcionarios trabajan en estructuras flexibles que requieren espacios amplios y diáfanos.

Desde la Junta han señalado que están asumiendo "en solitario el coste de adaptar los 85 partidos judiciales a esta reforma impuesta por el ministerio antes de final de año"; un coste "estimado en 56 millones de euros entre las obras para adecuar las sedes, la ampliación de plantillas, pese a que el Gobierno no ha incrementado el número de jueces", y la adaptación de los equipos informáticos".

En Málaga, ya están transformados todos los partidos judiciales menos la capital --que será próximamente--, en algunos "con especial dificultad para adecuar el espacio a la nueva organización", debido a las "importantes carencias" en las infraestructuras judiciales en la provincia "tras años de abandono", ha dicho el consejero.

Un déficit que el Gobierno de Juanma Moreno "está paliando con el Plan de Infraestructuras Judiciales", que prevé seis nuevas sedes en grandes partidos como Fuengirola, Marbella, Estepona, Torremolinos o Torrox, pero también "pequeños, pero igual de importantes", como Archidona para que "no se ponga en cuestión el mantenimiento del partido judicial y tenga unas instalaciones con calidad similar a las de cualquier ciudad".

Además, el plan incluye la ampliación de la Ciudad de la Justicia de la capital y obras de mejora en las sedes de los municipios de Coín, Antequera, Ronda y Vélez-Málaga.

Nieto ha incidido en que la Administración de Justicia es un servicio público "esencial" y ha recordado que la Consejería, que también tiene las competencias en Administración Local, ha impulsado la primera Estrategia frente al desafío demográfico en Andalucía que apuesta por garantizar infraestructuras y servicios públicos de calidad en los municipios del medio rural equiparables a los de las ciudades para fijar la población al territorio.

Por su parte, el alcalde de Archidona ha recordado que Nieto fue "el primer consejero" del actual Gobierno que visitó el municipio y desde entonces se ha realizado un "trabajo duro" para dotar al partido judicial de una nueva sede digna para los profesionales de la Administración de Justicia y la ciudadanía.