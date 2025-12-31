La Junta finaliza el año con el pago de indemnizaciones por sequía y lluvia a más de 2.000 agricultores malagueños

Archivo - UE.- Navarro dice que la Junta defenderá "con uñas y dientes" el sector agrario frente acuerdos como el de Mercosur - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MÁLAGA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, ha celebrado que, a fecha de 31 de diciembre, un total de 2.017 agricultores de la provincia de Málaga hayan recibido los pagos indemnizatorios por parte de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural para poder hacer frente a las pérdidas ocasionadas por el periodo de sequía, así como por las lluvias torrenciales a consecuencia de las danas de otoño de 2024 y las borrascas de marzo.

"Estas ayudas excepcionales son el reflejo de que la Junta de Andalucía vuelve a estar al lado de nuestro sector primario en los momentos más duros", ha destacado Navarro en una nota de prensa para recordar que estas indemnizaciones se han diseñado bajo la medida 23 del programa de Desarrollo Rural de Andalucía, con motivo de los efectos causados en el potencial productivo y las cosechas a consecuencia de la sequía del año hidrológico 2023/24 y las danas y borrascas de marzo.

Las indemnizaciones suponen un total de 2.181.124,55 euros para la provincia que se han repartido entre los más de 2.000 agricultores. Concretamente, 1.968 han sido beneficiarios de las ayudas por la sequía con 1,7 millones de euros; y 49 agricultores afectados por las lluvias de final de 2024 y principios de este año han recibido ayudas por valor de 441.422,03 euros. Así, ha continuado la delegada, las explotaciones agrícolas afectadas por estos desastres naturales han podido beneficiarse de hasta 42.000 euros para compensar las pérdidas de producción y potencial productivo gracias a esta línea de ayudas excepcionales financiadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

"Estos incentivos han estado supeditados al reconocimiento formal del desastre natural, a partir del 1 de enero de 2024, y que haya provocado la destrucción de al menos el 30% de la producción o del potencial de producción pertinentes", ha explicado. A nivel regional las ayudas que han sido abonadas a fecha de 31 de diciembre de 2025 superan los 53,7 millones de euros y han beneficiado a 11.362 agricultores de toda Andalucía.

En este caso, estas ayudas excepcionales incluyen también cerca de siete millones a nivel regional para paliar los efectos de la lengua azul en 2024 en la comunidad andaluza que, en el caso de la provincia de Málaga en este periodo, no declaró esta enfermedad en su ganadería. En este sentido, la delegada del Gobierno ha recordado que esta enfermedad, que afecta especialmente a la ganadería ovina y caprina, tuvo su aparición en la provincia en junio de 2025 y que el Gobierno de Juanma Moreno también ha salido al auxilio del sector con ayudas autonómicas de concesión directa, que suman para toda la región 15,9 millones de euros.

"Esta nueva inyección económica viene a sumarse a las ayudas extraordinarias de la Medida 23 del PDR y permitirá mitigar las pérdidas provocadas no solo por la lengua azul, sino también por la plaga del mildiu en la vid", ha explicado. En el caso de la lengua azul, son 206 beneficiarios en la provincia de Málaga que recibirán un importe de 1.061.710,77 euros antes de final del mes de enero de 2026; mientras que 551 agricultores cuyos viñedos se han visto afectados por la plaga de mildiu se beneficiarán de estas ayudas que suman cerca de 366.000 euros. El número de beneficiarios y el importe podrán verse incrementados en tanto que se siguen revisando los expedientes recibidos.