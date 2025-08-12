La Junta presenta una nueva herramienta para combatir la soledad no deseada en personas mayores

MÁLAGA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Ruth Sarabia, ha presentado este martes la página web 'Júntate', una nueva herramienta con la que "la Junta viene a sumar recursos en la lucha contra la soledad no deseada de la personas mayores".

Así, Sarabia ha informado sobre el funcionamiento de esta web que, ha asegurado, "crea un espacio online participativo con información actualizada sobre todos los proyectos desarrollados por las entidades en las ocho provincias andaluzas y donde el colectivo tiene acceso a todos los recursos que el Gobierno andaluz pone a su disposición para que se sientan siempre acompañadas".

Este nuevo portal de la Junta se une al teléfono gratuito 900 100 300, disponible desde el 30 de junio "para todas las personas mayores que se encuentran en esta situación de soledad y que pueden encontrar con una sola llamada la atención personalizada, información y los recursos necesarios que les ofrecerá un equipo de profesionales que les atenderá, escuchará y orientará hacia el recurso que mejor les pueda ayudar", ha puntualizado Sarabia, quien ha recordado que este recurso está activo de lunes a viernes, en horario de 8.00 a 20.00 horas.

Así, "identificar y combatir la soledad no deseada es un objetivo prioritario del Gobierno andaluz de Juanma Moreno", ha confirmado, al tiempo que ha señalado "la apuesta por abordar esta situación en las personas mayores desde el primer momento por el actual equipo de gobierno en Andalucía con el desarrollo en 2019 del primer estudio en este ámbito en nuestra comunidad".

En Andalucía hay 1,5 millones de personas mayores de 65 años y la previsión es que para el año 2050 uno de cada tres andaluces sea mayor de 65 años, "lo que quiere decir que la pirámide poblacional se está invirtiendo y es una realidad a la que atendemos con la puesta en marcha de diferentes medidas y recursos que se dan a conocer a las personas mayores, sus familiares y profesionales a través de la web 'Júntate'".

WEB JÚNTATE

La Junta da un paso más "para paliar la nueva pandemia de soledad no deseada con 'Júntate'", una página en la que "se engloban todas las acciones del Gobierno andaluz bajo el lema 'Si te sientes en soledad, Andalucía te acompaña', para reducir los niveles de prevalencia de soledad no deseada", ha valorado la delegada.

En esta herramienta se informa sobre los recursos disponibles para fomentar una "vida activa y saludable; prevenir la dependencia y el deterioro cognitivo, así como derribar estereotipos".

Además, la Junta ha incidido en que esta herramienta "participativa, accesible e intuitiva" dispone de información sobre los Centros de Participación Activa (CPA) o la Tarjeta Andalucía Junta 65, así como las últimas noticias de interés, directorios, actividades, consejos para el envejecimiento saludable, vídeos o infografías, entre otros.

El nuevo portal digital también incluye pautas para que los familiares puedan "identificar y actuar ante posibles situaciones de soledad no deseada", así como un espacio colaborativo para instituciones, fundaciones y entidades.