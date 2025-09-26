La Junta relanza su campaña de corresponsabilidad para reivindicar que la carga mental del hogar "es tarea de todos"

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha presentado este viernes en Málaga la tercera fase de la campaña 'Ley del ya era hora de ser corresponsables y conciliar de verdad' junto con el alcalde Francisco de la Torre. - JUNTA DE ANDALUCIA

MÁLAGA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha presentado este viernes en Málaga la tercera fase de la campaña 'Ley del ya era hora de ser corresponsables y conciliar de verdad', una iniciativa que busca, en palabras de López, "concienciar y sensibilizar sobre la importancia de impulsar la conciliación y la corresponsabilidad como herramientas esenciales para alcanzar la igualdad real y efectiva".

El acto se ha celebrado en la Plaza de la Constitución de la capital malagueña y ha contado con la presencia del alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre; la secretaria general de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad, Concha Cardesa, y la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Málaga, Ruth Sanabria, tal como ha informado la Junta en una nota de prensa.

Convencida de que "sin conciliación e igualdad nunca alcanzaremos la verdadera igualdad", la titular de Inclusión Social ha puesto de relieve el compromiso del Gobierno andaluz en este ámbito, y ha recordado que Andalucía fue pionera en impulsar el primer Pacto Andaluz por la Conciliación y la Corresponsabilidad, que cuenta con 44 millones de euros y 55 medidas. El documento cuenta con la implicación de toda la Junta de Andalucía, así como con la adhesión de Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), las universidades públicas andaluzas, el Sevilla Fútbol Club, el Cádiz Club de Fútbol, la compañía energética internacional Moeve y el Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos.

Como muestra de la transversalidad de este pacto a todo el Ejecutivo andaluz, ha destacado que "este año hemos dado un importante paso, al incluir la gratuidad en la atención socioeducativa para los escolares de dos años", que va a permitir que muchas familias andaluzas puedan conciliar entre la vida familiar y laboral. Además de estas medidas, la consejera ha insistido en la importancia de impulsar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres "a través de la concienciación y la sensibilización, para lo que contamos con una potente herramienta: la educación".

Con este objetivo, la Junta de Andalucía lanzó la campaña 'Ley del ya era hora de ser corresponsables y conciliar de verdad' con cargo al Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad. La iniciativa, que alcanza este viernes su tercera fase, cuenta con una serie de artículos que tratan la conciliación y la corresponsabilidad "redactados con arte, con acento andaluz, porque se consigue más con miel que con hiel, y esto no va de reñir o imponer, sino de concienciar", ha enfatizado Loles López.

La consejera ha explicado que en esta tercera oleada se ha añadido un séptimo artículo titulado 'Con la carga mental, más lerele y menos lirili: ningún andaluz podrá hacerse el sueco o decir: ¿En qué te ayudo, cari?', que reivindica que "cuando uno decide compartir su vida con otra persona, lo hace para ser feliz, no para asumir también sus responsabilidades". En esta línea, ha hecho hincapié en el agotamiento que sienten las mujeres que, "además de ser grandes profesionales en nuestros trabajos, al llegar a casa tenemos que asumir todas las tareas: hacer la cama, limpiar, organizar las comidas, citas médicas, rutinas de los niños y mayores, y un largo etcétera".

Las mujeres no queremos ser heroínas, queremos ser felices", ha resaltado López, para afirmar que "cuando uno comparte un hogar, debe compartir todas las responsabilidades". "Esto no va de los hombres por un lado y las mujeres por otro; los hombres no sois el problema, sino parte de la solución. Queremos seguir compartiendo nuestra vida, pero también nuestras responsabilidades", ha recalcado la consejera, para concluir subrayando la importancia de "inculcar los valores de la corresponsabilidad y la conciliación cada uno desde nuestro ámbito de la sociedad, para avanzar juntos hacia la igualdad real y efectiva".

Por su parte, el alcalde de Málaga ha destacado la educación como "base para construir una sociedad igualitaria, donde la conciliación sea real y efectiva gracias al reparto equitativo de las tareas y responsabilidades". De este modo, ha afirmado que "la igualdad no será auténtica si no hay igualdad en la corresponsabilidad, en compartir de verdad las obligaciones en el plano del hogar y en preocuparse por la familia".

En esta línea, el Ayuntamiento de Málaga lleva impulsando desde 2009 iniciativas que fomentan la conciliación de la vida laboral, familiar y personal con la implicación de colegios, asociaciones y empresas. Este año, gracias a una subvención de 993.009 euros de la Junta de Andalucía, en el marco del Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad, se ha desarrollado el II Plan Málaga Ciudad Corresponsables, que ha impulsado servicios gratuitos de cuidado de menores a domicilio y campamentos socioculturales, beneficiando este verano a 525 niños de 227 familias de la ciudad.