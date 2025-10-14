La Junta respalda con 12 millones al sector agro de Málaga con ayudas a jóvenes y a la modernización de maquinaria

La delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, mantiene reunión con representantes de las principales organizaciones agrarias y ganaderas de la provincia. - JUNTA DE ANDALUCÍA

MÁLAGA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, ha mantenido este martes una reunión con representantes de las principales organizaciones agrarias y ganaderas de la provincia en la que ha destacado las últimas ayudas destinadas al sector que suman en más de 12 millones de euros para la modernización de maquinaria agrícola y para preservar el relevo generacional en el campo malagueño.

De esta forma, ha subrayado el respaldo del Gobierno andaluz de Juanma Moreno "a un sector fundamental para la economía que con su trabajo diario consiguen que cada día lleguen a nuestros hogares productos de primera calidad".

"Nuestro sector primario siempre ha formado parte de la hoja de ruta del Gobierno de Juanma Moreno para ayudarlo y defenderlo", ha destacado Navarro, quien ha añadido que "gracias a ese trabajo diario Andalucía es hoy referencia en España y en Europa en calidad y competitividad".

Así, ha precisado que "en nuestra provincia en el primer cuatrimestre de este año las exportaciones agro sumaron 980 millones de euros, ejemplo del enorme potencial que tiene la agricultura y la ganadería en nuestra economía".

En la reunión han estado presentes el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Fernando Fernández Tapia-Ruano; el secretario General de Agricultura, José María Bergillos; el secretario provincial en Málaga de COAG, Antonio Rodríguez; el presidente de Asaja, Baldomero Bellido; el secretario general de UPA Málaga, Francisco Moscoso; y el gerente de las Cooperativas Agroalimentarias de Málaga, Carlos Cintas.

La delegada del Gobierno andaluz ha manifestado que uno de los asuntos abordados en dicho encuentro ha sido la necesidad de seguir trabajando en el relevo generacional "imprescindible" que necesita el sector primario y, especialmente, el sector agro.

"La entrada de nuevas generaciones en el campo andaluz depende, en parte, a ese apoyo que le brindemos por parte de las instituciones para que los jóvenes den el paso a continuar con la explotación familiar o, incluso, sin tener ninguna vinculación, querer tener un futuro trabajando en el campo", ha afirmado.

Por ello, ha destacado las ayudas destinadas a jóvenes agricultores que en la convocatoria de 2024 cuenta con 130 millones de euros a nivel regional, de las que en la provincia "se van a beneficiar 94 jóvenes para dar continuidad a las explotaciones agrícolas y ganaderas, gracias a ayudas que suman 4,8 millones". Ha recordado que en el marco 2014-2022 de estas ayudas fueron 202 jóvenes malagueños los que se quedaron en el campo.

Además, ha detallado las ayudas destinadas a la modernización de la maquinaria agrícola que suman en la provincia 7,1 millones de euros y que beneficiarán a 164 explotaciones. Estas subvenciones, que a nivel regional ascienden a 175 millones de euros aprovechando los fondos europeos Feader en un 75%, contribuyen a beneficiar al mayor número de agricultores y ganaderos para que sus explotaciones "sean más innovadoras, competitivas y eficientes".

"Queremos que nuestro campo se modernicen, que su maquinaria sea más eficiente pero también mucho más segura", ha insistido Navarro, quien ha recalcado la importancia de estas subvenciones para mejorar la competitividad de las explotaciones agrícolas, al mismo tiempo que ha señalado que el respaldo de las instituciones debe dirigirse hacia "un recurso fundamental para el sector como es el agua".

La delegada ha señalado que desde la propia Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural se va a seguir manteniendo "el ritmo inversor en materia de infraestructuras", pero también "apostando en término económicos por ayudas dirigidas al sector que suman un montante de 325 millones de euros para toda Andalucía".

"Ahí está el Plan Parra, destinado a llevar cada vez más agua regenerada a más comunidades de regantes; el Plan Regadía, dotado con 140 millones para que el sector modernice sus sistemas de riego y ser más eficientes en la gestión del agua; las ayudas directas por valor de 12 millones para apoyar a los regantes en la creación de balsas y poder aumentar su capacidad de almacenaje; o las ayudas directas a la eficiencia energética en el regadío", ha enumerado Navarro.

En la reunión mantenida con las organizaciones agrarias también han abordado la PAC, "algo que nos preocupa al mismo nivel que preocupa al sector", ha ahondado Navarro, quien ha mostrado "el firme compromiso del Gobierno de Juanma Moreno para defender con uñas y dientes los intereses de los agricultores y ganaderos allí donde corresponda".

Así, la delegada ha criticado que el marco financiero plurianual 2028-2034 que se ha presentado prevé un recorte en la financiación para el campo andaluz de entre un 20 y un 40%. "No sólo cambia la fórmula de financiar sino que cambia la apuesta que hizo Europa por el sector primario para generar una soberanía alimentaria que hoy puede estar en peligro", ha lamentado.

"Por todo ello desde la Junta de Andalucía vamos a seguir reclamando al Gobierno de España y a Pedro Sánchez que bloquee este marco financiero plurianual que resulta inasumible si queremos seguir manteniendo nuestras explotaciones agrícolas y ganaderas como la gran despensa de Europa", ha enfatizado.

Navarro ha detallado que un sector que "viene perdiendo a razón de 100 millones de euros al año por las malas negociaciones" de esa Política Agraria Común en los últimos siete años siga teniendo que "cargar sobre sus hombros otro tipo de responsabilidades".

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL

Navarro ha querido aprovechar la reunión con las principales organizaciones agrarias y ganaderas para poner en valor el trabajo de la mujer en el sector rural que precisamente este miércoles, día 14 de octubre, se celebra el Día Internacional de la Mujer Rural. "Mujeres que no sólo trabajan la tierra, también cuidan de su familia, y en más de una ocasión habrán tenido que hacer frente a mayores dificultades que los hombres en el entorno agrícola", ha puesto en valor.

La delegada ha querido agradecer a todas las mujeres malagueñas y andaluzas que trabajan en el campo todo su trabajo y sacrificio y ha afirmado que el Gobierno de Juanma Moreno trabaja "para que esa mayor carga de responsabilidad no suponga menor visibilidad al esfuerzo que realizan".

En este sentido, ha recordado la Ley 5/2024, del 13 de noviembre, del Estatuto de las Mujeres Rurales y del Mar de Andalucía, en el que se introducen criterios de igualdad en ayudas y fomenta la participación activa de las asociaciones femeninas en la elaboración de las políticas agrarias; así como el II Plan Sectorial de Igualdad y la línea de subvenciones específicas para asociaciones de mujeres rurales, agrarias y pesqueras.

Entre las acciones de visibilización, la delegada ha recordado los Premios Andalucía de la consejería que incluye una categoría para iniciativas de mujeres y los programas formativos del Ifapa, adaptados a la conciliación familiar y laboral. "Desde 2022 se han destinado más de 30 millones de euros en ayudas específicas para la incorporación de mujeres al sector rural y pesquero dentro de los marcos de PDR Andalucía y PEPAC 23/27, que incorporan la perspectiva de género como objetivo transversal de sus acciones", ha afirmado.

Para la delegada, todas estas políticas no sólo sirven para valorar "a todas y cada una de las mujeres que trabajamos en el campo, sino también para que todo el esfuerzo que está realizando hoy sirva para sembrar el camino para las generaciones futuras".