Junta valora que en Málaga la vacunación de gripe salga de los centros sanitarios para facilitar la prevención ciudadana

MÁLAGA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, ha visitado este sábado uno de los siete puntos habilitados en el día de hoy para poder acudir a vacunarse de la gripe y/o Covid sin necesidad de pedir cita.

Navarro ha valorado que la vacunación de la gripe "salga de los centros sanitarios para facilitar la prevención entre la ciudadanía ante los virus respiratorios" y ha animado a acudir a lo largo del día de hoy a algunos de estos puntos, porque vacunarse "es la mejor herramienta para protegerse de los virus respiratorios".

La delegada, acompañada por el delegado territorial de Sanidad, Carlos Bautista, ha acudido a la Cofradía del Santo Sepulcro, donde un equipo de dos profesionales de enfermería con dispositivo de Urgencias ambulancia con médico y enfermero están allí trabajando desde las 11.30 horas hasta las 19.30 horas para administrar las vacunas.

La delegada, que ha agradecido la disposición de la cofradía para coger esta jornada extraordinaria, ha explicado que se hace un especial llamamiento a la población diana, es decir, "los menores de entre 6 y 50 meses, los mayores de 60 años, las embarazadas, las personas con enfermedades crónicas y los profesionales sanitarios y sociosanitarios".

"Desde el Gobierno de Juanma Moreno ponemos todo de nuestra parte para proteger a la población de los virus respiratorios, por eso activar esta jornada especial en centros comerciales y zonas de alta concurrencia de personas es una forma de llevar la vacuna a la ciudadanía y facilitarles que se protejan", ha afirmado Navarro.

En la provincia, junto al punto de vacunación de la capital en la Cofradía del Santo Sepulcro, existen otros seis puntos donde acudir durante este sábado: en Coín, en el antiguo ayuntamiento; en Ronda, en el Círculo de Artistas; en Marbella, en el centro comercial La Cañada; en Fuengirola, en el centro comercial Miramar; en Vélez Málaga, en el centro comercial El Ingenio; y en Antequera, en el centro comercial La Verónica.

Esta medida, ha afirmado la delegada, "se suma a las jornadas sin cita que tenemos organizadas cada miércoles en los centros sanitarios, que en Málaga se encuentran en 117 puntos y que tan bien están funcionando".

Para llevar a cabo esta jornada especial de vacunación, la Consejería ha desplegado un operativo en la provincia conformado por 31 profesionales sanitarios. Navarro ha aprovechado su visita al punto de vacunación de Málaga capital para agradecer el trabajo de los profesionales sanitarios, especialmente a los de Enfermería, "por la encomiable labor que realizan cada día, pero especialmente en estas fechas".

Según ha explicado la delegada del Gobierno, Andalucía ha llevado a cabo un plan de acción propio contra la gripe y otros virus respiratorios para proteger a la población más vulnerable, "como es la recomendación del uso de mascarillas en los centros sanitarios y sociosanitarios, tanto públicos o privados".

INCIDENCIA DE LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS

En este sentido, Navarro ha vuelto a insistir en la necesidad de vacunarse para protegerse ante el virus, "especialmente cuando estamos comprobando que la incidencia de estas infecciones respiratorias sigue incrementándose y la semana pasada ya alcanzamos el nivel epidémico de la gripe en Andalucía, con 33,5 casos por cada 100.000 habitantes".

En el caso de la provincia de Málaga, en una semana la incidencia ha pasado de 10,4 casos a 26,4 casos por cada 100.000 habitantes. Para la delegada la campaña de vacunación "está funcionando muy bien", y ha destacado que en dos meses y medio ya se han superado el número de vacunas administradas en la campaña anterior con 1,73 millones de dosis de vacuna antigripal.

"En Málaga se han vacunado 305.355 personas de la gripe y más de 126.000 del Covid", ha añadido al tiempo que ha insistido en que "no podemos bajar la guardia y debemos seguir las recomendaciones y extremar las precauciones frente a posibles contagios".

Durante su intervención, Navarro ha puesto en valor que, gracias al Gobierno de Juanma Moreno, "hoy Andalucía cuenta con uno de los calendarios vacunales más avanzados de toda España no sólo por el catálogo de vacunas, sino también por la cobertura y la inversión que se ha destinado". Así, el presupuesto para vacunas en este 2025 ha estado por encima de los 172 millones de euros, "cuatro veces más que en 2018", ha concluido.