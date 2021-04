Marín: Abrir la movilidad entre provincias hará adelantar la apertura de hoteles a mayo

MARBELLA (MÁLAGA), 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha asegurado que abrir la movilidad entre las ocho provincias andaluzas hará que se adelante a mayo la apertura de establecimientos hoteleros y ha confiado en que el verano sea "muy bueno", aunque ha instado a mantener las medidas y las normas sanitarias para no dar pasos atrás.

En una visita a las instalaciones de Andalucía Lab en Marbella (Málaga), Marín ha explicado que esta apertura de la movilidad entre provincias "sin duda genera unas expectativas y una ilusión que nos hacían falta a todos los andaluces pero especialmente a los empresarios y trabajadores del sector turístico".

Así, ha indicado que muchos establecimientos que tenían previsto abrir en junio "lo harán en mayo, lo que significa que muchos trabajadores saldrán del ERTE en mayo en vez de en junio", apuntando que "conforme se reactiven las reservas se activará la planta".

"A partir de junio tenía previsto abrir un 80 por ciento de la planta hotelera y no sé si abrirá en mayo ese porcentaje pero sí habrá una apertura adelantada y a mitad de mayo la inmensa mayoría estará abierto", ha señalado, esperando que "se reactive más del 80 por ciento en las próximas semanas".

En este sentido, ha esperado que la ocupación esté por encima del 70 por ciento en julio y agosto y ha incidido en que estas nuevas medidas "nos va a hacer estar mejor preparados para que en junio, julio y agosto se cumplan esas previsiones de crecimiento por encima del 50 por ciento con respecto a 2020 y que a final de año vamos a trabajar muy duro para superar los 20 millones de turistas".

Para el consejero, esa apertura "y la expectativa de que podrían empezar a abrirse comunidades autónomas una vez decaiga el estado de alarma son muy buenas noticias y demuestra que hemos estado trabajando y de la mano del sector para salir de la mejor manera posible", apuntando que las reservas ya venían reactivándose las últimas semanas, con Andalucía con una de cada cuatro reservas de las que se activan en España".

Marín ha afirmado que de esta forma "recuperamos el músculo del sector porque el alojamiento es clave para tener un turismo que pueda generar ese empleo y riqueza en la comunidad autónoma", aunque ha instado a ser prudentes y seguir cumpliendo las normas sanitarias por que si no es así "estaremos dando marcha atrás".

Así, ha indicado que "todo el mundo está muy eufórico, incluso yo, porque las noticias son buenas, pero si hemos llegado aquí es porque los andaluces hemos sido gente comprometida, hemos cumplido las normas y hemos sido capaces de respetar las decisiones de los expertos".

El consejero ha destacado las herramientas puestas en marcha por el Gobierno andaluz "que ahora cobran vital importancia" de cara al turismo y ha considerado que Andalucía tiene "que seguir siendo un destino seguro, por lo que el distintivo 'Andalucía segura' tiene que seguir siendo una marca, es un valor añadido a la oferta".

De igual forma ha subrayado el seguro internacional, del que ha dicho que servirá para que una vez se reactiven los comunicaciones internacionales "todos los europeos puedan venir a Andalucía con la total garantía de que podrán volver en las mismas condiciones y que tendrán todas las circunstancias cubiertas".

También se ha referido al bono turístico, una herramienta "que creamos y que el Gobierno no nos ha querido comprar porque ha entendido que no era necesaria, pero que creemos que será un revulsivo", apuntando que a partir del día 10 comenzará una campaña de comunicación "muy intensa" para reactivarlo.

Al respecto, ha indicado que "hay destinos que no son de sol y playa y también hay que movilizar a los ciudadanos para que vayan", citando el de interior, el de patrimonio, el de naturaleza "que necesitan de un bono que es el que Turismo Andaluz creó para incentivar que se vayan recuperando" y con el que seguir "el trabajo de desestacionalizar esa reactivación turística".

El consejero ha recordado que el bono se modificó con una herramienta para que los mayores de 65 años y los menores de 25 puedan beneficiarse de ayudas de hasta 500 euros máximo en su estancia y viajes durante el próximo año en Andalucía.

AYUDAS AL SECTOR

Asimismo, ha indicado que en el caso de los hoteles las ayudas han sido consensuadas con ellos --200 euros por plaza-- y en total son 60 millones de euros, precisando que "se abren el día 6 las solicitudes, tienen 15 días y a finales de junio o primeros de julio recibirán el dinero correspondiente y tendrán cuatro meses para justificarlas".

"Una cosa es prometer o predicar y otra dar trigo, la consejería está cumpliendo con todos los compromisos adquiridos con empresarios, CCOO y UGT en el segundo plan de reactivación, con ayudas directas, movilizando casi 130 millones de euros solo para el sector turístico", ha asegurado.

Mientras, ha lamentado, "no hemos recibido ni un euro de ayuda directa del Gobierno central ni se le espera porque aún no hay plan de rescate para el sector turístico nacional", algo que ha calificado de "increíble". "Ni se ha diseñado ni siquiera conocemos las líneas ni sabremos los conceptos, solo nos hablan de promesas, de fondos Next Generation que no llegarán antes de final de 2021", ha dicho.

También ha recordado que la consejería trabaja para convencer al Ejecutivo "de que el turismo sea declarado un sector estratégico en nuestra comunidad autónoma, lo que permitiría que muchas de las medidas fiscales o normativas se pudieran hacer de forma más ágil".

Para Marín, "hemos demostrado que este Gobierno andaluz cree en el turismo y los ciudadanos se han dado cuenta de que necesitamos el turismo como un motor de generación de riquezas y empleo".