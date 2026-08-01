Archivo - El metro de Málaga roza los diez millones de viajeros en el primer semestre, con un aumento de casi el 3% . - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MÁLAGA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Metro de Málaga, sociedad concesionaria de la Junta de Andalucía, concluyó el primer semestre con cerca de diez millones de viajeros transportados; en concreto, registró 9.953.379 pasajeros entre el 1 de enero y el 30 de junio, lo que supone 279.042 más que en el mismo periodo del año pasado y un crecimiento de cerca del 3%.

Así lo han informado desde el Gobierno andaluz en una nota, en la que han indicado que el promedio del semestre es de casi 55.000 viajes diarios, 1.550 más cada día. Al mes, el suburbano alcanzó un promedio de más de 1,6 millones de viajes al mes.

El consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, ha indicado que este balance refleja "que el metro de Málaga se ha situado en el centro de la movilidad, con un crecimiento constante, sobre todo desde que conseguimos llevar el suburbano hasta el centro de la ciudad".

"Si ofrecemos un servicio de calidad, la ciudadanía responde usándolo como su medio preferente para sus desplazamientos cotidianos", ha expresado.

El análisis porcentual de los títulos utilizados muestra una evolución significativa en la forma en que los viajeros acceden al servicio. Así el título multimodal del Consorcio de Transportes Metropolitano ha pasado a ser el título más empleado en el suburbano, al representar el 43% de las validaciones, tres puntos porcentuales más. Mientras, el peso del título monedero de Metro de Málaga reduce su peso específico a un 36%.

También destaca el avance del título monedero del Consorcio de Transportes bonificado, que incluye el título joven de transporte y título para familias numerosas, que pasa del 12%.

Por su parte, las modalidades vinculadas al pago y la gestión digital, como el título ocasional EMV (validación directa con tarjeta bancaria o teléfono móvil), MásMetro (descuentos progresivos sobre soporte físico) y Postpago ABT (descuentos progresivos con el soporte EMV, de validación directa), elevan conjuntamente su cuota al 5%.

Estas opciones prácticamente duplican su peso en un año, lo que refleja una creciente diversificación de los canales usados para acceder al servicio y la progresiva implantación de nuevas soluciones de pago.

El incremento de la demanda registrado entre enero y junio permite a Metro de Málaga cerrar la primera mitad de 2026 por encima del resultado del ejercicio anterior. La evolución se produce, además, en un contexto de progresiva diversificación de los medios de pago y de consolidación del transporte público en periodos de gran movilidad, como la Semana Santa.

En el caso concreto de Semana Santa, el metro transportó 719.853 viajeros, el dato histórico más alto registrado por el servicio en esta celebración. La cifra supera ligeramente el resultado obtenido en 2025 y confirma la importancia del suburbano para facilitar el acceso al centro de la ciudad durante las jornadas de mayor concentración de desplazamientos.

El dispositivo especial de Semana Santa incluyó 68 horas de servicio ininterrumpido y ampliaciones horarias en otras jornadas. Las líneas 1 y 2 de Metro de Málaga cuentan con 13,6 kilómetros de longitud y 19 estaciones y paradas, conectando el centro de la ciudad con los principales polos universitarios, sanitarios, administrativos y deportivos de la capital.