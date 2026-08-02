El Museo de Málaga contabiliza más de 109.000 visitas en los cinco primeros meses del año

Archivo - Palacio de La Aduana, sede del Museo de Málaga - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Málaga, ubicado en el Palacio de la Aduana, ha sumado en durante los cinco primeros meses del, entre enero y mayo, un total de 109.043, lo que supone un aumento si se compara con el mismo periodo del año anterior.

En concreto, un aumento de más de 530 visitantes, ya que en los cinco primeros meses de 2025, la cifra total ascendió a 108.512, según los datos consultados por Europa Press.

Por meses, en enero, la pinacoteca ha registrado un total de 17.648 visitantes, frente a los 16.067 del mismo periodo del año anterior, lo que supone un ascenso de 1.581.

Por su parte, en el mes de febrero los usuarios que visitaron el Museo de Málaga fueron 23.327, frente a los 18.805 del año 2025, lo que supone un aumento de 4.522.

De igual modo, en marzo el número de usuarios que ha sido de 20.267, mientras que ese mismo mes el pasado año fue de 25.405; en abril de este año han sido 23.184, frente a los 24.203 de 2025; y en mayo el número total ha sido de 24.617, superior a los 24.032 del mismo mes el pasado año.

La pinacoteca cuenta con más de 15.000 piezas arqueológicas y 2.000 referencias de Bellas Artes. Los malagueños y visitantes pueden disfrutar de obras como 'Los Gladiadores' o 'La meta sudante', de José Moreno Carbonero; o uno de los más espectaculares: 'Anatomía del corazón', de Enrique Simonet, que también deja cuadros como 'El juicio de París', entre otros.