Los incendios forestales han calcinado ya más de 186.544 hectáreas en 2026, con 38 grandes fuegos registrados

Vista una semana después de que llegara el fuego, a 1 de agosto de 2026, en La Adrada, Castilla y León (España). El delegado territorial de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández Herrero, ha asegurado que el incendio forestal de Burgohondo evoluciona - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha informado este domingo de que los incendios forestales han afectado desde el inicio del año a 186.544 hectáreas, frente a las 33.360 calcinadas en el mismo periodo de 2025.

Además, el Departamento que dirige Sara Aagesen ha advertido de que se han registrado un total de 38 grandes incendios forestales entre el 1 de enero y el 2 de agosto de 2026, frente a los doce registrados en el mismo periodo del 2025.

Durante su visita ayer al Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Villafranca del Bierzo (León), la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha pedido mantener la "máxima precaución" pese al fin de la ola de calor, ya que las temperaturas se mantendrán "extraordinariamente altas", al menos hasta el próximo lunes, cuando se espera una normalización de los valores térmicos.