Navarro subraya la importancia de la Semana Santa "como revulsivo económico en los municipios" de Málaga

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, visita la Semana Santa de Antequera - JUNTA

ANTEQUERA (MÁLAGA), 30 (EUROPA PRESS)

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha subrayado este lunes la importancia de la Semana Santa "como revulsivo económico en los municipios" de la provincia.

Así lo ha señalado Navarro que ha visitado este lunes la Semana Santa de la localidad malagueña Antequera acompañada por el alcalde del municipio, Manuel Barón.

Durante su visita Navarro ha destacado que la ciudad de Antequera "vive, desde hace siglos, con intensidad y fervor la Semana Santa", unos días que, además, "suponen un revulsivo para la actividad económica y social de los municipios del interior de la provincia".

En este sentido, la delegada ha insistido en que este año los municipios del interior de la provincia "requieren una especial atención". "Después de un inicio de año donde nuestros pueblos han pasado por esos trenes de borrascas queremos estar más presentes que nunca para poner en valor su gran patrimonio cofrade", ha añadido.

En Málaga, ha continuado, "hay muchos rincones donde cuentan con un enorme patrimonio cultural, histórico y escultórico que merece la pena conocer". Además, ha incidido en "el daño sufrido en las infraestructuras comunicativas en la provincia, como el AVE directo entre Málaga y Madrid", y ha animado a los visitantes "a que no desistan y que continúen sus planes de conocer la Semana Santa malagueña porque les va a merecer la pena y va a compensar todas las molestias".

Durante la visita la delegada ha acudido a la Santa Misa del Lunes Santo organizada por la Cofradía de estudiantes y ha agradecido al presidente de la Agrupación de Cofradías de Antequera, Juan Manuel Vegas; y al Hermano Mayor de la Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Sangre, Santo Cristo Verde y Nuestra Señora Santa de la Cruz, David Artacho, por la invitación.