Sanz defiende el "avance importante" de "extender" el acto único en casos de cáncer de mama en estado 4 y 5

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz (i), durante la visita a la nueva unidad de hospitalización. A 09 de enero de 2026, en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha calificado este viernes de "avance importante" el hecho de que a partir de este lunes 12 de enero se vaya a extender el acto único para la realización de pruebas diagnósticas con "alta" sospecha de cáncer de mama a todas las unidades de mama de Andalucía.

En declaraciones a los medios en Málaga, Sanz ha defendido la "decisión importante" de extender este acto único --que se hacía en algunos centros sanitarios-- a fin de "homogeneizarlo y garantizarlo". El próximo 12 de enero entrará en vigor en Andalucía el acto único para la realización de pruebas diagnósticas a mujeres con "alta" sospecha de cáncer de mama en su cribado. Este procedimiento integrará mamografía, ecografía y biopsia, de manera que las Unidades de Mama de los centros hospitalarios dispondrán hasta el 28 de febrero para adaptar sus agendas y garantizar su aplicación íntegra.

Según el documento difundido por el Ejecutivo andaluz, esta medida --avanzada por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el último Debate de la Comunidad-- tiene como objetivo asegurar que todas las mujeres con hallazgos radiológicos en mamografías, ya sean de cribado o diagnósticas, y catalogados como BI-Rad 4 y 5, reciban en un único acto asistencial todas las pruebas complementarias que el radiólogo considere necesarias para completar el proceso diagnóstico. Entre ellas, se incluyen la mamografía complementaria, la ecografía mamaria y la biopsia percutánea con aguja gruesa, cuando esté indicada.

Con esta medida se busca reducir los tiempos de incertidumbre, mejorar la continuidad asistencial, minimizar los desplazamientos y garantizar una atención ágil, coordinada y centrada en la persona. Su aplicación será general, salvo en circunstancias excepcionales, que deberán estar debidamente justificadas y registradas por el radiólogo. Entre estas situaciones se incluyen: mujeres en tratamiento con fármacos anticoagulantes o antiagregantes que requieran preparación previa; mujeres que, tras la valoración ecográfica, necesiten una biopsia estereotáctica, la cual debe programarse en una sala específica en los días posteriores; y mujeres que, por motivos personales, decidan posponer la cita para otra fecha.

Esta orden se dirige a todas las Direcciones Gerencias, Unidades de Radiodiagnóstico y Unidades de Mama de los centros asistenciales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, y será de aplicación en todas las actuaciones relacionadas con la atención a mujeres sometidas a estudios mamográficos.

Asimismo, la instrucción señala que los órganos administrativos pueden dirigir la actividad de sus unidades jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio. En esta misma línea, la Administración de la Junta de Andalucía establece que los órganos superiores y directivos impulsarán y orientarán la actividad administrativa a través de circulares, instrucciones y órdenes de servicio, precisando que las instrucciones son normas internas destinadas a fijar pautas y criterios de actuación para las unidades dependientes del órgano que las emite.

En consecuencia, las Direcciones Gerencias y las personas responsables de las unidades implicadas deberán velar por el cumplimiento efectivo de la instrucción. Por su parte, la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud podrá llevar a cabo actuaciones de verificación, seguimiento y evaluación con el fin de asegurar su correcta implantación y funcionamiento.