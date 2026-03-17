Sanz presenta en Benahavís (Málaga) un nuevo Puesto de Mando Avanzado para emergencias "único en Europa"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (1d), visita las instalaciones del Puesto de Mando Avanzado (PMA) Base Litoral del Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) en Benahavís (Málaga). - Álex Zea - Europa Press

BENAHAVÍS (MÁLAGA), 17 (EUROPA PRESS)

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias y presidente de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), Antonio Sanz, ha presentado este martes en la base litoral del Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) en Benahavís (Málaga) el centro de coordinación móvil "más avanzado de Europa: un Puesto de Mando Avanzado (PMA) que permitirá dirigir grandes emergencias sobre el terreno con mayor tecnología, seguridad y capacidad de respuesta".

Así lo ha explicado Sanz durante la presentación, en la que ha estado acompañado por el alcalde, José Antonio Mena, y el subdirector general de Cultura y Territorio de la Fundación La Caixa, Rafael Chueca.

Según ha expresado, se presenta "mucho más que un camión especializado, presentamos una nueva capacidad para proteger vidas, para coordinar mejor a quienes nos protegen y para responder con más eficacia ante las emergencias que puedan afectar a Andalucía".

El consejero ha destacado "la innovación" del vehículo: "Estamos ante un auténtico centro de mando móvil de alta tecnología, preparado para dirigir a todos los operativos que intervienen en una emergencia". "No existe actualmente en España un Puesto de Mando Avanzado con este nivel de integración tecnológica y operativa", ha dicho.

Este proyecto ha sido posible gracias a la colaboración de la Fundación La Caixa que ha financiado su adquisición con una dotación de 1,5 millones de euros. La empresa andaluza Iturri se ha encargado de su fabricación, siguiendo los diseños de la EMA.

De hecho, Sanz ha subrayado que este nuevo centro neurálgico de coordinación es "un magnífico ejemplo de lo que ocurre cuando instituciones públicas, fundaciones y empresas trabajan juntas con un objetivo común: proteger mejor a las personas".

El nuevo PMA, destinado a la base litoral del Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) en Benahavís, representa un "salto cualitativo" en la gestión de emergencias. Con un chasis Mercedes Actros 6x4 de 625 caballos, más de once metros de longitud y cuatro metros de altura, el vehículo funciona como un centro de coordinación móvil autónomo.

Según ha explicado, gracias a su sistema hidráulico de expansión lateral, la estructura alcanza 4,5 metros de anchura, creando un espacio operativo amplio y funcional para dirigir operaciones complejas durante horas o días. En su interior, el PMA cuenta con dos espacios diferenciados; por un lado, una sala de operaciones con cuatro puestos de trabajo integrados, ordenadores industriales, sistemas de comunicación avanzados y pantallas OLED de 55 pulgadas para cartografía operativa, imágenes aéreas y datos meteorológicos en tiempo real.

Por otro lado, cuenta con una sala de reuniones y coordinación estratégica para ocho personas, equipada con pizarra digital, videoconferencia y conexión directa con centros de coordinación y autoridades responsables de la gestión de la crisis.

Además, el PMA dispone de sistemas integrados de comunicaciones multibanda, capaces de conectar simultáneamente radios de distintos operativos, redes de datos y comunicaciones satelitales. Su conectividad satelital permanente permite acceso a internet de alta capacidad, asegurando coordinación incluso en zonas remotas.

El vehículo incorpora mástiles telescópicos neumáticos con cámaras de alta definición, estación meteorológica propia, transmisión inalámbrica de vídeo, matrices digitales de gestión audiovisual y sistemas informáticos para elaboración e impresión de cartografía operativa de gran formato.

Desde el punto de vista operativo, el PMA está preparado para trabajar con total autonomía, gracias a dos generadores eléctricos de 15 KVA, sistemas de alimentación ininterrumpida, nivelación automática y alimentación con fases trifásicas separadas. La iluminación perimetral LED facilita operaciones nocturnas y su infraestructura tecnológica garantiza funcionamiento continuo incluso en situaciones extremas.

El PMA cuenta con rampa de acceso para personas con movilidad reducida, así como espacios interiores adaptados que permiten que todo el personal trabaje con comodidad y seguridad durante la gestión de emergencias.

Además, ha sido diseñado pensando en la seguridad y bienestar de los profesionales: carrocería con aislamiento térmico y acústico de alto rendimiento, doble climatización, iluminación interior regulable, espacios ergonómicos, asistencia avanzada de conducción y sistema de estabilización automática.

Estas características permiten reducir riesgos laborales, minimizar la fatiga del personal y mantener la capacidad de análisis y toma de decisiones durante operaciones prolongadas.

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN, EJES ESTRATÉGICOS EN LA REGIÓN

Según ha indicado, este avance se enmarca "en la estrategia de la EMA y del Gobierno de Juanma Moreno para priorizar el sistema andaluz de protección civil y emergencias, con inversiones en tecnología, infraestructuras y renovación de medios". En 2026, la EMA cuenta con un presupuesto de 271 millones de euros, un incremento del 4,79% respecto al año anterior.

Sanz ha recordado que en las últimas semanas se ha materializado la renovación de infraestructuras estratégicas, como la sede de la Agencia de Emergencias en Huelva y los Cecop de Andújar y El Rocío, estos dos últimos gracias a los fondos Feader. Anteriormente, se había renovado la sede de EMA Málaga.

Asimismo, ha señalado que se han modernizado los Centros de Defensa Forestal (Cedefo) de Hernán-Valle (Guadix, Granada), El Pedroso (Sevilla), Algodonales (Cádiz) y la base de la Sierra de las Nieves (Istán-Marbella, Málaga), también gracias a financiación Feader.

El consejero ha detallado que, en dos legislaturas, se ha renovado el 84% de las autobombas, con una inversión superior a 31 millones de euros, e incorporado nuevos medios y capacidades, como la recuperación del servicio aéreo de rescate para la Agencia.

Sanz ha valorado la incorporación del PMA como reflejo del sistema. "Un Puesto de Mando Avanzado es la representación sobre el terreno del propio sistema de gestión de emergencias. Este nuevo PMA integra las personas, los procedimientos y los medios. Un paso más para que nuestros servicios de emergencias tengan más medios, más tecnología y, sobre todo, para proteger mejor a las personas y el territorio andaluz", ha concluido.

Con esta incorporación, "Andalucía refuerza su posición como referente nacional y europeo en gestión de emergencias, garantizando una respuesta más rápida, eficaz y coordinada ante cualquier situación de riesgo", ha aseverado.

En la presentación del PMA han acompañado al consejero, además del alcalde, el director territorial de CaixaBank en Andalucía, Juan Ignacio Zafra, el secretario general de Interior, David Gil, la delegada del Gobierno de la Junta en Málaga, Patricia Navarro; el director general de Emergencias, Protección Civil y Lucha Contra Incendios Forestales, Alejandro García; el subdirector de Emergencias, Eduardo Macía, y la jefa de Base del GREA Litoral, Ángeles Hermosín; y la jefa de servicio de Protección Civil de Andalucía, María Dolores Jiménez.