Soludable celebra una jornada de actualización en diagnóstico y tratamiento del cáncer de piel - JUNTA

MÁLAGA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Proyecto Soludable del Hospital Universitario Costa del Sol, junto con el Distrito de Atención Primaria Costa del Sol, ha celebrado recientemente la Jornada Multidisciplinar de Actualización en el Diagnóstico y Tratamiento del cáncer de piel.

Este encuentro, al que han asistido unas 40 personas, se ha celebrado en dos jornadas en el Hospital de Alta Resolución de Estepona (Málaga), ha indicado la Junta en un comunicado.

Dirigida a médicos y enfermeras referentes en cáncer de piel, estas sesiones, incluidas en el ámbito sanitario de este proyecto, han tenido como objetivo mejorar los conocimientos sobre el cáncer de piel y sus precursores, así como aprender a identificar el cáncer y el precáncer cutáneo en sus distintas formas de presentación.

Además, la jornada ha permitido también a los participantes aprender a manejar diferentes herramientas de diagnóstico clínico del cáncer de piel, conocer nuevas tecnologías de inteligencia artificial para su detección y aplicar distintas opciones de tratamiento de lesiones actínicas.

Durante estas jornadas los asistentes han adquirido las herramientas para actuar como referentes en cáncer de piel en sus centros de trabajo. Además, la formación ha contado con la acreditación de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA).

El primer día tuvo lugar una primera mesa en la que se trató la actualización en el cáncer de piel, que estuvo moderada por el dermatólogo del HUCS, Juan Manuel Segura y, en ella, la también facultativa especialista en dermatología del centro, Nuria Blázquez, abordó el carcinoma basocelular.

Además, los dermatólogos del HUCS, Ismael Millán y Miguel Aguilar trataron el carcinoma espinocelular y la queratosis actínica, respectivamente.

A continuación, en una segunda mesa la jefa de este servicio en el HUCS y directora del Proyecto Soludable, Magdalena de Troya, ofreció la información más actualizada sobre el melanoma cutáneo.

En esta ocasión estuvo también acompañada por las residentes de Dermatología, María Velasco que habló de los nevus melanocíticos y por María Teresa González que explicó las lesiones cutáneas benignas frecuentes.

Por otro lado, han detallado que, por la tarde, se pusieron en marcha talleres prácticos de procedimientos de cirugía menor y crioterapia, que fueron impartidos respectivamente por los médicos de Atención Primaria, José Manuel Pavón y Claudia Ramírez, y por el dermatólogo del HUCS, Bosco Repiso.

La segunda jornada continuó al día siguiente y se inició con el taller práctico de dermatoscopia impartido por Nuria Blázquez Sánchez y María Velasco. A continuación Ismael Millán ofreció el taller de IA y, en paralelo, se celebraron otros talleres simultáneos orientados a médicos y a enfermería.

En concreto, los talleres dirigidos a facultativos se centraron principalmente en la teleconsulta, impartidos por las médicas de Atención Primaria, Pilar García y Carmen Pastor, y de queratosis actínica, por el dermatólogo, Alejandro Ortiz.

Mientras que los dirigidos a profesionales de enfermería incluyeron un taller de maquillaje corrector impartido por la técnico auxiliar de enfermería del hospital, Desirée Arias. Esta ruta formativa se inició con una primera jornada organizada por Soludable junto con el Distrito en la que se revisaron las actualizaciones y novedades del mundo de fotoprotección integral.

En la jornada celebrada recientemente se ha brindado formación sobre la detección temprana del cáncer de piel. Y está prevista una próxima, el día 4 de mayo, cuyo objetivo es coordinar a los profesionales del Distrito para llevar a la práctica todo lo aprendido a sus centros de salud y a otros eventos organizados por Soludable.