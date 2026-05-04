El Teatro Cánovas recibe al colectivo canadiense L'Orchestre d'Hommes-Orchestres con 'Performs Tom Waits'

El Teatro Cánovas recibe al colectivo L'Orchestre d'Hommes-Orchestres con su propuesta 'Performs Tom Waits' - JUNTA

MÁLAGA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Cánovas, espacio de la Consejería de Cultura y Deporte, acoge esta semana al colectivo canadiense L'Orchestre d'Hommes-Orchestres con su espectáculo 'Performs Tom Waits'.

Se trata una propuesta escénica inclasificable que trasciende el formato de concierto para dar lugar a un territorio donde la música, la performance y el teatro convergen con audacia y creatividad. Las funciones están previstas para el jueves 7 y el viernes 8 a las 20,00 en la sala A, ha indicado la Junta en un comunicado.

Con un repertorio basado en la obra del icónico músico estadounidense Tom Waits --junto a composiciones de Chuck E. Weiss y Kathleen Waits-Brennan--, la compañía ofrece una reinterpretación libre, respetuosa y original del universo sonoro del artista. La creación corre a cargo del propio colectivo, integrado por Bruno Bouchard, Gabrielle Bouthillier, Jasmin Cloutier, Simon Elmaleh, Patrick Ouellet y Danya Ortmann.

Inspirados en el espíritu del "one man band" y evocando referencias como el célebre cortometraje de Orson Welles en el que el cineasta recorría Londres caracterizado como músico callejero, L'Orchestre d'Hommes-Orchestres multiplica esa idea hasta convertirla en una experiencia colectiva de gran formato. Sobre el escenario, seis intérpretes despliegan un universo sonoro y visual en el que cada gesto, objeto y movimiento forma parte de la composición.

Lejos de ser una banda convencional, el grupo transforma el espacio escénico en un laboratorio creativo donde los instrumentos tradicionales conviven con objetos cotidianos convertidos en fuentes sonoras: maletas, libros o artefactos inclasificables que se integran en una coreografía musical vibrante. Esta fusión de elementos genera una atmósfera que remite tanto al circo contemporáneo como a un carnaval sonoro de gran riqueza estética.

Estrenado en 2008, 'Performs Tom Waits' supuso el salto internacional de la compañía, que desde entonces ha desarrollado más de 20 producciones presentadas en más de 80 ciudades de una veintena de países. Este montaje se ha consolidado como una de sus propuestas más celebradas, gracias a su capacidad para reinventar un repertorio ampliamente reconocido desde una mirada fresca y sorprendente, han señalado.

"Realmente hacemos lo que queremos con su música, con mucho respeto. Puedes reconocer la mayoría de las canciones, pero nos dimos un margen artístico para interpretarlas", ha explicado Bruno Bouchard, vocalista y multiinstrumentista del grupo.

Una propuesta a partir del humor con la que L'Orchestre d'Hommes-Orchestres invita al público a un viaje por la cultura estadounidense a través de géneros como el jazz, el blues, el rock, el hip hop y la poesía, y en la que destaca tanto lo que se escucha como lo que se ve.