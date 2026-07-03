Un total de 16 jóvenes participarán en el programa de movilidad internacional Alma impulsado por la Junta y DYAR

La delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Málaga, Carmen Sánchez Sierra, participa en un acto organizado por la Asociación DYAR. - JUNTA DE ANDALUCÍA

MÁLAGA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La asociación Descubrir y Aprender (DYAR) ha organizado un acto con motivo de salida de los 16 jóvenes participantes del programa ALMA Andalucía, que en los próximos días iniciarán una experiencia de movilidad internacional en Alemania, Suecia, Italia y Portugal.

En el evento ha estado presente la delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Málaga, Carmen Sánchez Sierra, quien ha agradecido el trabajo que desarrolla la Asociación DYAR y ha destacado que "la movilidad internacional es mucho más que viajar; supone adquirir competencias, ganar autonomía, mejorar los idiomas y desarrollar capacidades que hoy demandan las empresas. En definitiva, es invertir en talento" de acuerdo a un comunicado de la Junta de Andalucía.

Sánchez Sierra ha subrayado que la Junta mantiene su apuesta por políticas activas de empleo enfocadas en los jóvenes como Alma, Andalucía Orienta, los Proyectos Integrales para la Inserción Laboral, la Formación Profesional para el Empleo, las acciones de apoyo al emprendimiento y los incentivos a la contratación.

"Nuestro objetivo es que ningún joven vea limitado su futuro por falta de oportunidades y, para conseguirlo, resulta imprescindible la colaboración entre administraciones y entidades sociales como DYAR", ha señalado la delegada.

En la provincia de Málaga, la Junta de Andalucía, han señalado en un comunicado, ha destinado 1.109.779,60 euros al desarrollo del programa Alma, del que se benefician 52 jóvenes, 16 de ellos de la mano de la Asociación DYAR.

El programa cuenta con una dotación global de 15,6 millones de euros para los próximos tres años, financiados por Fondo Social Europeo Plus Andalucía 2021-2027. Su primera convocatoria, dotada con 6,73 millones de euros, permitirá beneficiar a alrededor de 280 jóvenes andaluces.

Los participantes, con edades entre los 18 y 29 años, son personas demandantes de empleo con especiales dificultades de inserción laboral, entre ellas jóvenes en riesgo de exclusión social, migrantes, desempleados de larga duración o con baja cualificación.