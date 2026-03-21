Un total de 22 jóvenes malagueños participarán en 'Alma' impulsado por la Junta y Arrabal-AID con prácticas en Europa

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, se reúne en Málaga con jóvenes participantes del programa 'Alma'. - JUNTA

MÁLAGA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha mantenido en Málaga un encuentro con los 22 participantes en el proyecto de la Asociación Arrabal-AID en el marco del programa Alma, impulsado por la Junta de Andalucía para favorecer la activación laboral de jóvenes en situación de desempleo.

A través de este programa, los participantes iniciarán itinerarios personalizados que combinan orientación, formación y prácticas profesionales no remuneradas en otros países de la Unión Europea, concretamente en Polonia, Portugal e Italia, con el objetivo de mejorar sus competencias profesionales y facilitar su posterior incorporación al mercado laboral.

Durante la visita, la consejera ha podido conocer de primera mano a estos jóvenes, que tendrán la oportunidad de adquirir experiencia profesional en un entorno internacional y reforzar tanto sus habilidades técnicas como personales.

Blanco ha subrayado "la importancia" de este tipo de programas para ofrecer "oportunidades reales a jóvenes que necesitan un impulso para incorporarse al mercado laboral", y ha valorado el papel de entidades como Arrabal-AID en el desarrollo de estas iniciativas, destacando su conocimiento del terreno y su capacidad de acompañamiento a los participantes durante todo el proceso.

"Es imprescindible contar con aliados como esta asociación, porque aterrizan nuestros proyectos en el territorio gracias a la colaboración privado-pública, algo que sin ellos sería muy difícil de hacer", ha asegurado.

Asimismo, durante el encuentro con los jóvenes, la consejera les ha animado a sacar el máximo provecho a "una experiencia que puede cambiarles la vida, ya que les habilita en competencias que les serán muy útiles cuando regresen a España, ya sea para acercarles al mercado laboral o para retomar sus estudios".

Al respecto, ha destacado que al tratarse en la mayoría de los casos de una primera experiencia internacional, "supone todo un reto, pero también una oportunidad para que los jóvenes ganen confianza" en sus propias posibilidades de acceder a un empleo.

El programa 'Alma' cuenta con una dotación global de 15,6 millones de euros para los próximos tres años, financiados a través del Fondo Social Europeo Plus Andalucía 2021-2027.

En su primera convocatoria, dotada con 6,73 millones de euros, se prevé beneficiar a alrededor de 280 jóvenes andaluces. En el caso de la Asociación Arrabal-AID, el proyecto durará un año y cuenta con una subvención de 750.000 euros.