El exdiputado del PP por Badajoz Víctor Píriz, nuevo director general de Proyectos Estratégicos de la Junta de Andalucía

Archivo - Imagen de archivo del exdiputado del PP por Badajoz Víctor Piriz Maya - PP - Archivo

SEVILLA/MÉRIDA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este lunes, 31 de agosto, el nombramiento del exdiputado del PP por Badajoz Víctor Píriz Maya como nuevo director general de Proyectos Estratégicos de dicha comunidad.

Víctor Píriz Maya nació en Talavera de la Reina (Toledo) en 1975, es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Extremadura y graduado en Derecho por la Universidad Internacional de La Rioja.

Cuenta, además, con un Máster en Administración de Empresas (MBA) por la Escuela de Organización Industrial (EOI) y un Máster en Economía, Empresa y Trabajo por la Universidad de Extremadura.

Asimismo, ha realizado cursos de especialización en Presupuestos y Controlling y en liderazgo en la Harvard Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard, además de completar una formación en seguridad y ciberespacio en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (Ceseden).

Desde 2001 ha desarrollado su trayectoria profesional en el ámbito empresarial, dirigiendo departamentos financieros de multinacionales como Assa Abloy y Nestle, así como de grandes empresas nacionales como Grupo Joca o Grupo Herrera.

En 2008 se incorporó al sector público autonómico, inicialmente en el área de Salud y, posteriormente, en el ámbito de la innovación, donde desarrolló buena parte de su trayectoria en Fundecyt-Parque Científico y Tecnológico de Extremadura como responsable financiero y diversos puestos de dirección, puesto del que está en situación de excedencia.

Su experiencia profesional se ha complementado con la actividad docente como profesor asociado del Departamento de Economía de la Universidad de Extremadura, y como profesor del área de Economía de la Escuela de Negocios ITAE.

En agosto de 2016 fue elegido diputado por Badajoz en el Congreso de los Diputados, donde ejerció como portavoz de Presupuestos del Grupo Popular y portavoz adjunto de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

En 2023 fue nombrado secretario general de Economía, Empresa y Comercio de la Junta de Extremadura, responsabilidad que desempeñó hasta 2025, cuando se reincorporó al sector privado en Madrid.