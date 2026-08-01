El 112 gestiona casi 460.000 emergencias en Andalucía durante el primer semestre de 2026

Archivo - Imagen de archivo de la sala de gestión del Servicio de Emergencias 112 Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha gestionado entre enero y junio de este año un total de 459.715 incidencias en toda la comunidad andaluza, lo que supone casi un 9% más que en el mismo periodo del año 2025, cuando fueron 421.781 las incidencias coordinadas, según informa este servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

Según ha informado la Junta en una nota, el motivo más habitual por el que los usuarios han llamado al teléfono único de emergencias ha sido por asistencias sanitarias, con 210.964 casos, seguido por los avisos relacionados con la seguridad ciudadana (77.720), las incidencias de tráfico (44.496), los accidentes de circulación (24.695), las emergencias relativas a animales (24.089), los incendios (19.191), las anomalías en servicios básicos (10.545), las solicitudes de servicios sociales (7.880) y los requerimientos por rescates y salvamentos (5.505), entre otros.

En cuanto a los datos por provincias, Sevilla es la que más emergencias ha registrado con 114.546. Le siguen Málaga (98.714), Cádiz (58.487), Granada (55.768), Almería (38.776), Córdoba (35.003), Jaén (30.344) y Huelva (28.075). Por franja horaria, la comprendida entre las 12:00 y las 13:00 horas ha sido la de mayor actividad en las salas del 1-1-2, con un promedio de 149 incidencias gestionadas en una hora.

El mes con mayor número de avisos en este primer semestre ha sido junio, con 84.085 emergencias coordinadas, seguido de enero con 79.036. En este contexto, el Gobierno andaluz ha explicado que el 112 es un servicio público y gratuito vigente en toda Europa al que el usuario puede acudir siempre que se encuentre ante una situación de emergencia de carácter sanitario, de extinción de incendios y salvamento, seguridad ciudadana y protección civil.

El usuario que llame a este teléfono de emergencias europeo puede acceder con una única llamada a toda la ayuda necesaria ante cualquier urgencia o emergencia las 24 horas del día. Además, el 1-1-2 dispone de un sistema de Localización Avanzada de Teléfonos Móviles (AML), que sirve para facilitar las coordenadas exactas de la persona que da el aviso. Se trata de un servicio de atención multilingüe que atiende a los usuarios en inglés, francés, alemán, ucraniano y árabe, además de en español.

De esta forma, garantiza la cobertura de todas las situaciones de emergencia que se produzcan en Andalucía independientemente de la procedencia o idioma de la persona que solicite la asistencia.