62.791 personas han visitado las Reales Atarazanas de Sevilla durante las puertas abiertas por su rehabilitación

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha indicado que 62.791 han visitado las Reales Atarazanas durante las jornadas de puertas abiertas por su rehabilitación, organizadas por la Fundación 'la Caixa' y el gobierno andaluz, del 23 de octubre al 2 de noviembre.

Según una nota de prensa remitida por la Junta, las jornadas con más público coincidieron con los fines de semana, registrándose unas 16.000 en el primero de ellos y más de 22.000 durante el segundo.

Por su parte, la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha destacado que las cifran han confirmado "el interés" para conocer "una de las grandes joyas patrimoniales de Sevilla y Andalucía". Del Pozo ha dado estas palabras en el acto de entrega de los Premios Ai (Andalucía Inmobiliaria) al mejor Proyecto Cultural y Artístico a la rehabilitación de las Reales Atarazanas de Sevilla.

Del Pozo ha estado acompañada por Moisés Roiz, director de CaixaForum Sevilla, y la viceconsejera de Cultura y Deporte, Macarena O'Neill, en el acto de entrega de los galardones, celebrado en la sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía.

Según la Junta, la recuperación del antiguo astillero como centro cultural ha supuesto una inversión superior a 20 millones de euros. Durante las jornadas de puertas abiertas, los visitantes pudieron acceder a los principales espacios del monumento con el fin de conocer sus principales valores históricos y arquitectónicos. El acceso era libre y gratuito, si bien se delimitó un itinerario para preservar el edificio y garantizar la seguridad de los visitantes.

El proyecto, dirigido por el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra, ha restaurado elementos originales como el muro de barbacana, las cerchas de madera medievales y los elementos de fundición, además de adecuar 8.625 metros cuadrados para su uso cultural.

La intervención ha recuperado el monumento "manteniendo sus valores patrimoniales y creando un espacio polivalente" que acogerá visitas culturales, exposiciones y actividades didácticas.

La Fundación 'la Caixa', actual concesionaria del espacio y la Junta de Andalucía, titular del inmueble desde 1993, han sido los principales impulsores de la rehabilitación, mientras que la Fundación Cajasol asumirá posteriormente la programación cultural y museística, centrada en la relación histórica de Sevilla con el Guadalquivir y América.