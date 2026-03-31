La Agencia andaluza de Calidad Sanitaria actualiza la certificación de la calidad de los Centros de Atención Temprana

Atención temprana. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) ha publicado una actualización del manual de estándares para la certificación de la calidad del servicio que ofrecen los centros de atención e intervención temprana (CAIT). Este documento presenta una nueva estructura del modelo de certificación, resultado de un proceso de revisión que ha apostado por su racionalización y simplificación, reduciendo el número de estándares de los 105 de la versión anterior a los 73 de la actual, lo que facilita el proceso a los centros sin rebajar el nivel de los estándares de calidad que conducen a la certificación.

La actualización del manual realizada por ACSA se enmarca en el desarrollo del Plan Integral de Atención Temprana de Andalucía (Piata) 2024-2029, que tiene como fin último conseguir una mejora en el neurodesarrollo de los niños y niñas de 0 a 6 años que presentan trastornos del desarrollo o riesgo de presentarlos, así como la mejora en su calidad de vida y la de sus familias. En este sentido, el manual se convierte en una herramienta para estimular la calidad del servicio que se les presta convirtiendo la certificación en el impulso para la atención de excelencia.

La nueva edición del manual, que se actualizó por última vez en el año 2020, ha sido desarrollada gracias a la colaboración de un comité técnico asesor en el que han participado activamente los propios CAIT, según ha informado la Junta en una nota. Ahora, los estándares se clasifican en tres bloques y seis criterios, siguiendo la estructura adoptada por la Agencia en sus últimos manuales, y ponen el foco en aspectos clave de la prestación de los servicios como la gestión del centro, mediante la gestión por procesos y un modelo de dirección basado en la transparencia, la responsabilidad y la mejora continua; la planificación de la Atención Temprana, incluyendo estándares relacionados con la promoción de la calidad de vida de los niños, las niñas y sus familias, sus derechos, la participación de las familias y el enfoque comunitario; y la mejora continua de los CAIT, con aspectos como el desarrollo de herramientas de calidad y evaluación de resultados y la gestión de un entorno seguro.

En la elaboración de este manual han participado profesionales de distintos ámbitos -sanitario, educativo, terapéutico y de gestión pública- que han aportado una mirada multidisciplinar y complementaria. Su experiencia clínica, técnica y estratégica ha permitido desarrollar un documento riguroso, evaluado y alineado con los más altos estándares de calidad, además de ser validado por ocho centros de atención e intervención temprana antes de su publicación.

Los estándares de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía son la base de los procesos de certificación que esta entidad lleva a cabo en el Sistema Andaluz de Salud, pero también una importante fuente de conocimiento sobre gestión de la calidad en estos ámbitos, razón por la cual el manual puede ser consultado y descargado gratuitamente por cualquier profesional o usuario interesado.

Actualmente, hay 98 Centros de Atención e Intervención Temprana (CAIT) que cuentan con la certificación de la ACSA con la versión anterior del manual, y progresivamente se irán adaptando a la nueva versión en vigor. La finalidad de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) es impulsar la cultura de la calidad y la mejora continua de los servicios que prestan las organizaciones y los profesionales sanitarios y de servicios sociales, a través de herramientas y servicios de certificación, con el objetivo de alcanzar la excelencia en la atención a la salud y el bienestar social.