Los agentes tutores de la Policía Local visitan a los niños ingresados en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla

Los agentes tutores de la Policía Local visitan a los niños ingresados en el Hospital Virgen Macarena. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de agentes tutores de la Policía Local de Sevilla ha visitado a los pequeños ingresados en el Hospital Universitario Virgen Macarena del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para ofrecerles formación sobre educación vial y una pequeña muestra de cómo trabajan los agentes en la vía urbana.

Según ha informado la Junta en una nota, se trata de la segunda visita que realiza la Policía Local al centro hospitalario. Tanto los menores como sus familiares han disfrutado de esta jornada que ha permitido a los más pequeños conocer el significado de las señales de tráfico más habituales o algunas reglas básicas de circulación.

Los agentes, los familiares y el personal sanitario han vivido momentos muy emotivos al ver cómo han disfrutado los más pequeños con esta actividad. Los agentes han estado acompañados por el personal sanitario y las responsables del aula hospitalaria que han compartido con ellos cómo es su día a día y el de los pequeños hospitalizados.

Además, se han repartido pegatinas, silbatos, gorras o carnés de policía infantil. La actividad forma parte del Programa Agente-Tutor de la Policía Local de Sevilla que desarrolla charlas informativas y actividades preventivas para concienciar a los más jóvenes de la ciudad.