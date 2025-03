Andalucía aclara que las 645 plazas que tiene para acoger a menores migrantes no acompañados están "al cien por cien"

SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, con las competencias en materia de política migratoria dentro del Gobierno andaluz, asegura que las 645 plazas para menores migrantes no acompañados de 16 a 18 años de las que dispone la comunidad están "al cien por cien".

Así lo confirman fuentes del departamento de Loles López a Europa Press. Andalucía, junto a Madrid y la Comunidad Valenciana, son las comunidades autónomas que más menores migrantes tendrían que acoger tras el acuerdo entre el Gobierno y Junts aprobado este pasado martes por el Consejo de Ministros para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería.

En este sentido, según cálculos provisionales confirmados a Europa Press por fuentes gubernamentales, las regiones que más menores tendrán que recibir serán la Comunidad de Madrid (806), Andalucía (795) y Comunidad Valenciana (478). Mientras que Cataluña (27), Melilla (34), Baleares (59) y País Vasco (88) serán las que menos niños y adolescentes acojan debido al "esfuerzo previo" que han realizado.

Estos datos son proyecciones con las que ha trabajado hasta ahora el Gobierno pero no son los definitivos, puesto que las comunidades autónomas tienen hasta el 31 de marzo para aportar el número de menores migrantes que tienen en acogida en la actualidad al objeto de calcular su capacidad de acogida.

Estas proyecciones responden a unos criterios que abordan la situación de cada territorio en términos económicos, poblacionales, de empleo y el esfuerzo realizado anteriormente en la acogida de menores migrantes. Según estos cálculos provisionales, a Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana le siguen en el número de migrantes que tendrán que acoger Galicia, con 326; Castilla y León, con 309; Castilla-La Mancha, 291; Murcia, con 190; Aragón, con 186; Cantabria, con 170; Extremadura, con 169; Navarra, con 164; La Rioja, con 154; Asturias, con 151; Euskadi, con 87; Baleares, con 58; Melilla, con 34; y Cataluña, con 26.

En este sentido, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha avisado este miércoles en declaraciones a medios en el Congreso de que si las comunidades no aportan sus datos de acogida de estos niños, el Gobierno aplicará los criterios que tienen "con carácter anterior". "Nos fiaremos de los criterios que tenemos garantizados o que nos han facilitado a finales del 2023", ha precisado Rego, que ha remitido este mismo miércoles la comunicación reclamando la información a las comunidades autónomas.

Por su parte, el Gobierno andaluz ha manifestado este miércoles que está estudiando la "letra pequeña" del acuerdo entre el Ejecutivo central y Junts sobre el reparto de menores migrantes para decidir si finalmente plantea un recurso en los tribunales. En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, la portavoz del Ejecutivo y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha indicado que el acuerdo es "absolutamente indignante" y una "cesión más al independentismo" catalán.

"Los datos hablan por sí solos: estamos hablando de casi 800 ochocientos inmigrantes para Andalucía y sólo 30 para Cataluña porque lo ordena (Carles) Puigdemont, un independentista y prófugo de la justicia", ha indicado España. Ha agregado que el líder de Junts, desde Waterloo, es el que "dice" al Gobierno central y a las comunidades "cuántos menores" migrantes no acompañados tienen "que recibir".

"Estamos cansados de otra cesión más al independentismo y de otra humillación más del Gobierno de España", ha agregado la portavoz del Ejecutivo andaluz, quien ha señalado que la Junta de Andalucía está "estudiando la letra pequeña" del acuerdo entre el Gobierno central y Junts por si plantea un posible recurso en los tribunales.

En cualquier caso, ha expuesto que sea "constitucional o no el acuerdo, lo que sí tenemos claro es que no es progresista, no es solidario y no es humanitario". Ha agregado que la Junta está todavía esperando a que el Gobierno central le envíe los recursos para atender a los "605 menores que entraron por la puerta de atrás", en referencia a los que fueron trasladados a la comunidad autónoma y que supone un "coste" de 17 millones.

Sobre si la Junta tiene ya algún dato oficial sobre cuántos menores podrían llegar a Andalucía, ha indicado que en este momento sólo hay "estimaciones" y que, ya sean 700 u 800, lo que está claro es que hay una "desproporción" importante con los que recibirá Cataluña.