Andalucía acoge las Jornadas del Suroeste sobre control de enfermedades transmitidas por vectores

Administraciones autonómicas, estatal y municipal abordan desde el enfoque ‘Una sola salud’ la gestión de patologías transmitidas por mosquitos, garrapatas y flebotomos. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Sevilla y Alcalá de los Gazules acogerán entre el 10 y el 12 de marzo las Jornadas del Suroeste sobre prevención, vigilancia y control de enfermedades transmitidas por artrópodos vectores, un encuentro técnico que reunirá a responsables de salud pública, sanidad animal, medio natural y sanidad ambiental de distintas comunidades autónomas y de la Administración General del Estado.

Tal y como ha emitido el Gobierno andaluz en una nota, el evento está organizado de forma conjunta por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía; la Estación Biológica de Doñana del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); el Ministerio de Sanidad, a través del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, la Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral y la Fundación Estatal Salud, Infancia y Bienestar Social; el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación mediante la Subdirección General de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina.

Así, las jornadas, cofinanciadas por el proyecto 'Scalign up One Health vector-borne zoonotic diseases monitoring and surveillance in Spain' (Spvectorsurv), financiado por la Dirección Genera de Salud y Seguridad Alimentaria (DG Santé) de la Comisión Europea, y la Junta de Andalucía, constituyen las terceras que se celebran en España como parte del trabajo de difusión de este proyecto.

Tras la bienvenida institucional que dará el viceconsejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Nicolás Navarro, la inauguración contará con la participación del director general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Manuel Fernández Zurbarán; el subdirector general adjunto de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis José Romero; el subdirector de Sanidad Ambiental y Salud Laboral del Ministerio de Sanidad, Santiago González Muñoz; y Jaime Castañer de Diego, de la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Además, la reunión técnica de Salud Pública, prevista para el 11 de marzo, que se podrá seguir también por Internet, reunirá a unos 150 representantes de las comunidades autónomas de Madrid, Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura y Canarias, así como de la ciudad autónoma de Ceuta.

En suma, el objetivo es debatir sobre las enfermedades transmitidas por garrapatas, flebotomos y mosquitos que afectan a estos territorios, desde la perspectiva de 'Una sola salud', integrando los ámbitos humano, animal y ambiental.

La jornada se estructurará en cuatro mesas de trabajo. La primera se centrará en el valor de la vigilancia integrada incluyendo modelos de vigilancia entomológica integrados para distintos vectores, el proyecto Spvectorsurv, la conexión entre vigilancia vectorial, epidemiológica y ambiental y el desarrollo de sistemas de información interoperables y el uso de datos en tiempo real.

La segunda mesa denominada 'Actuaciones locales de prevención y control con enfoque sostenible' pretende abordar las estrategias de control vectorial adaptadas a diferentes entornos, así como las medidas preventivas basadas en el conocimiento del ciclo vector-patógeno-huésped la evaluación del impacto ambiental y social de las actuaciones, integrando criterios de sostenibilidad e innovación en el control de vectores.

La tercera mesa incluirá estrategias de comunicación del riesgo asociadas a mosquitos, garrapatas y flebotomos, para la sensibilización ciudadana y el cambio de comportamientos preventivos, la inclusión de la ciencia ciudadana como la 'app' Garrapata Alert, en los planes de las administraciones públicas, y el abordaje de los desafíos presentes y futuros como el cambio climático, los nuevos modelos de urbanización, la globalización y las nuevas amenazas. En una cuarta mesa de gobernanza y enfoque estratégico frente a las enfermedades transmitidas por vectores continuará el debate centrado en la gestión de salud pública.

TALLERES PARA CIUDADANOS Y PROFESIONALES

Además de la reunión técnica, las jornadas incluyen tres talleres organizados conjuntamente por los ministerios implicados, la Junta de Andalucía, el centro educativo IES Fundación Ed. SAFA-Beaterio de Alcalá de los Gazules y la Estación Biológica de Doñana.

Así, el día 10 por la mañana se celebrará un taller en el IES Fundación Ed. SAFA-Beaterio de Alcalá de los Gazules dirigido a escolares, centrado en la prevención y el control de picaduras de mosquitos y garrapatas.

En esta actividad participarán el entomólogo y consejero del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad y adscrito al proyecto Spvectorsurv, Agustín Estrada Peña y Ana de Luis, del Cuerpo Nacional de Veterinarios. Profesionales designados por las comunidades autónomas asistentes participarán con el objetivo de valorar la posibilidad de replicarlo en sus territorios.

Ese mismo día por la tarde, la Casa de la Ciencia de Sevilla acogerá un taller abierto a la ciudadanía sobre prevención, vigilancia y control de garrapatas, con la participación de Agustín Estrada Peña, Ana de Luis, Sergio Magallanes, de la Estación Biológica de Doñana, e Inmaculada Uria Paumard, del Servicio Andaluz de Salud. El evento podrá ser seguido a través de Internet.

Además, el 12 de marzo se organizará un taller práctico al aire libre en la Dehesa de Abajo, en La Puebla del Río, organizado por Jordi Figuerola, de la Estación Biológica de Doñana, dirigido a profesionales de salud pública. En esta sesión se mostrarán sistemas de muestreo de mosquitos del género culex y de garrapatas, con el objetivo de reforzar las capacidades técnicas en vigilancia entomológica.