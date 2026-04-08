Andalucía actualiza la Ayuda a Domicilio, que sitúa en 17,46 euros por hora, y un 5,5% el precio de plazas concertadas

La actualización del precio/hora en Ayuda a Domicilio ha sido acordada con el sector. - CEDIDA/JA

SEVILLA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha actualizado el coste por hora en el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), que aumenta su cuantía un 5%. Con esta subida, el coste máximo por hora del Servicio andaluz de Ayuda a Domicilio, prestado en el ámbito del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, alcanza los 17,46 euros. Así se le ha comunicado al sector recientemente, tal como han confirmado fuentes presentes en la reunión a Europa Press.

Se trata de la quinta subida del precio de este servicio en cinco años. Este precio/hora estuvo congelado desde 2007 a 2018. Con este nuevo incremento, el precio por hora de la ayuda a domicilio en Andalucía, que representa el 49,7% de este servicio a nivel nacional, registra una subida acumulada del 34,3% desde 2019. Además, también se han actualizado los costes máximos de las plazas objeto de concertación con centros de atención a personas mayores y personas con discapacidad en situación de dependencia.

Así, se incrementa la financiación del sector de la dependencia en Andalucía con una subida del 5,5% en el precio de la plaza concertada y conveniada en centros de día y centros residenciales, tanto para personas mayores como para personas con discapacidad en situación de dependencia.

La subida acumulada alcanza el 33,4% en los centros de mayores y un 38,9% de media en el caso de las personas con discapacidad desde 2019, según los datos facilitados a Europa Press por el sector. Ambas actualizaciones tendrán efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026.