Andalucía alcanza en agosto "el mejor registro de pernoctaciones hoteleras" desde 1999 con 7,72 millones

Turistas con sombrillas para protegerse del sol en la Plaza de España. A 03 de septiembre de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Andalucía cerró el mes de agosto con 7,72 millones de pernoctaciones hoteleras, un 2% más que en el mismo mes de 2025 y, "de confirmarse el avance provisional, el mejor registro de un mes de agosto desde el inicio de la serie histórica en 1999". El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha valorado estos resultados como "una muestra de la fortaleza del turismo andaluz y de su capacidad para seguir creciendo sobre cifras que ya eran históricas".

En una nota, Gavira ha subrayado que "Andalucía no sólo ha conseguido superar las cifras del pasado año, sino que alcanza un nuevo máximo histórico de pernoctaciones en agosto, con un crecimiento que además se traduce en más empleo y actividad económica". En concreto, los viajeros extranjeros alojados en hoteles andaluces aumentaron un 4%, hasta alcanzar los 984.579, mientras que sus pernoctaciones crecieron un 3,1%, hasta los 3,54 millones. El mercado nacional también mantuvo una evolución positiva, con un 1,4% más de viajeros y un 1,1% más de pernoctaciones.

El vicepresidente segundo ha incidido especialmente en la evolución del empleo. En agosto, los establecimientos hoteleros andaluces contaron con 60.597 trabajadores, un 9,9% más que un año antes, mientras el grado de ocupación se situó en el 73,3%, 1,8 puntos porcentuales por encima de agosto de 2025. "Detrás de cada cifra turística hay actividad económica, empresas y empleo. El objetivo no puede limitarse a recibir más visitantes, sino que debemos conseguir que el turismo genere más oportunidades y riqueza en el conjunto de Andalucía", ha señalado Gavira.

Por provincias, Córdoba lideró el crecimiento de las pernoctaciones en agosto, con un 11,2% más, seguida de Cádiz (+6,8%), Jaén (+5,4%) y Sevilla (+4,5%). En viajeros, Córdoba registró igualmente un incremento del 13,9%, mientras Cádiz avanzó un 11,6%. La evolución positiva se amplía al conjunto de julio y agosto. Durante estos dos meses los hoteles andaluces recibieron 4,5 millones de viajeros, un 2,8% más, y contabilizaron 14,73 millones de pernoctaciones, un 2,1% más que en 2025.

Esta cifra supone, de confirmarse el avance de agosto, el mayor número de pernoctaciones registrado en julio y agosto desde el inicio de la serie en 1999, superando el anterior máximo de 14,42 millones alcanzado en 2025. Las pernoctaciones de extranjeros crecieron un 3,5% en este periodo. Gavira ha considerado que estos datos "refuerzan la posición de Andalucía como uno de los grandes destinos turísticos y demuestran que somos capaces de seguir creciendo sobre cifras que ya eran históricas".

También el acumulado del año marca un nuevo máximo. Entre enero y agosto, Andalucía alcanzó 41,13 millones de pernoctaciones hoteleras, un 3,1% más, y recibió 14,28 millones de viajeros, un 2,8% más. De confirmarse los datos provisionales, se trataría igualmente del mejor registro enero-agosto de la serie histórica, frente a los 39,91 millones de pernoctaciones del mismo periodo de 2025.

La fortaleza de la actividad turística se refleja también en la conectividad. Los aeropuertos andaluces contabilizaron en agosto 2,04 millones de pasajeros recibidos, un 7,2% más que un año antes. El tráfico internacional creció un 9%, hasta superar los 1,5 millones de viajeros. Entre enero y agosto, el movimiento aeroportuario alcanzó los 14,16 millones de pasajeros, un 7,8% más, mientras los pasajeros internacionales aumentaron un 8,8%.

Gavira ha señalado que "la mejora de la conectividad internacional es fundamental para seguir reforzando nuestra competitividad y atraer mercados que contribuyan a la desestacionalización y a una mayor distribución de los beneficios del turismo por el territorio". En el acumulado enero-agosto destaca el crecimiento de los aeropuertos de Almería (+19,2%), Jerez (+14,7%) y Sevilla (+9,5%), mientras Málaga-Costa del Sol, con 9,63 millones de pasajeros, concentra el mayor volumen de tráfico. "Los datos son positivos, pero nuestro trabajo continúa. Queremos una Andalucía cada vez más competitiva, mejor conectada y capaz de convertir su liderazgo turístico en empleo, inversión y oportunidades para los andaluces", ha concluido Gavira.