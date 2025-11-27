Andalucía ampliará hasta los 25 años la edad de los beneficiarios de ayudas a huérfanos por violencia machista

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene en lo que es el último Debate de la Comunidad Autónoma de la actual legislatura. A 27 de noviembre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Mo - María José López - Europa Press

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía va a ampliar el colectivo de potenciales beneficiarios de las ayudas que dedica a huérfanos por la violencia machista, elevando hasta los 25 años la edad de quienes pueden obtener dicha prestación.

Así lo ha anunciado este jueves el presidente de la Junta, Juanma Moreno, durante su intervención inicial en el Debate sobre el estado de la Comunidad que se celebra hasta este viernes en el Pleno del Parlamento andaluz.

Juanma Moreno ha aludido en su discurso a un "asunto especialmente preocupante" como es "el riesgo para las mujeres víctimas de la violencia machista", y al respecto ha aludido a lo "ocurrido con las pulseras 'antimaltrato', que ha dejado desprotegidas a muchas mujeres de Andalucía", así como a "los fallos en el sistema Viogén, de los que Andalucía avisó en tiempo y forma hace un año al Ministerio" del ramo, al que "se le pasó información contrastada para que pudieran corregir estos fallos" que, según ha continuado relatando el presidente, "impiden que la Junta de Andalucía pueda ofrecer los servicios tanto de asistencia jurídica, psicológica o sociolaboral a muchas mujeres que están en el sistema".

Moreno ha advertido de que "no nos podemos permitir" esa circunstancia porque "todos los esfuerzos son pocos para evitar la violencia machista que en lo que va de año le ha costado la vida a once mujeres en Andalucía" a los que habría que sumar "dos más que, lamentablemente, están por confirmar, pero que, desgraciadamente, parece que también son víctimas de violencia machista", según ha recordado el presidente.

Dicho esto, ha reivindicado que "el Gobierno andaluz ha reforzado las políticas de prevención" y ha puesto en marcha "una nueva campaña enfocada en la ciberviolencia machista entre los más jóvenes", así como ha incrementado "un 46% el presupuesto destinado al servicio integral de acogida para víctimas y menores a su cargo".

Asimismo, ha subrayado que Andalucía ha sido "una de las primeras comunidades autónomas en crear un nuevo derecho a una prestación de 5.000 euros anuales para huérfanos de víctimas de violencia machista que ya reciben 37 menores" en la comunidad autónoma, y en ese punto ha anunciado que la Junta va a ampliar "este derecho hasta los 25 años, para que tengan toda la ayuda del Gobierno andaluz para salir adelante, para poder cubrir también sus necesidades y sus estudios".

DEPENDENCIA

Por otro lado, el presidente ha reivindicado la "apuesta valiente" que, según ha defendido, ha realizado su Gobierno por "transformar el modelo de dependencia" en Andalucía "para hacerlo más rápido, más eficaz y, sobre todo, más humano", y en esa línea ha presumido de que la comunidad cuente con "el sistema de dependencia más amplio que hay en todo el país".

"Uno de cada cinco españoles en situación de dependencia es atendido en Andalucía", según ha subrayado el presidente de la Junta, que ha defendido que el esfuerzo de su Gobierno está "logrando resultados", de forma que se han "superado los 300.000 beneficiarios, y pronto superaremos las 500.000 prestaciones", además de que se ha "reducido la mitad del tiempo de espera" y se han creado "más de 7.000 plazas para personas mayores y con discapacidad", según ha abundado.

Ha destacado además que "hay una tramitación preferente de la dependencia para menores de 14 años, para mayores de 90 años, para personas que sufren ELA o están en cuidados paliativos", y Andalucía ha puesto en marcha "una nueva ayuda de hasta 14.400 euros anuales para pacientes con ELA con grado 3 de dependencia".

CRÍTICA AL GOBIERNO EN RELACIÓN A SU APORTACIÓN A LA DEPENDENCIA

Dicho esto, ha criticado que el Gobierno de España "sólo asume el 29% de la financiación del sistema andaluz de dependencia, cuando debería ser el 50%, como se ha comprometido, por ejemplo, con el Gobierno vasco", y al hilo ha puesto de relieve que, entre los años 2019 y 2026, la Junta habrá aportado 10.574 millones de euros al sistema de dependencia, por 4.475 millones que habrán procedido del Gobierno central, y al respecto se ha preguntado "dónde están los más de 6.000 millones de euros que tenían que llegar a Andalucía para el modelo de dependencia en nuestra tierra" por parte de la administración central.