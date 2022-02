Andalucía apoya una "relajación" de medidas pero "responsable" porque sigue la sexta ola aunque bajen los casos Covid

SEVILLA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo (PP-A), se ha mostrado este martes a favor de que "se relajen" algunas de las medidas puestas en marcha frente a la pandemia de Covid-19, como el uso obligatorio de las mascarillas en espacios exteriores, pero ha apelado a la "responsabilidad" ciudadana porque continúa la "sexta ola" de la pandemia aunque estén reduciéndose a diario los nuevos contagios.

En una atención a medios al acudir en Sevilla a la presentación de una solución tecnológica que facilitará el acceso a las sucursales bancarias en zonas rurales o de baja densidad de población impulsada por Vodafone y Caja Rural del Sur, el consejero de la Presidencia se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de que se reduzcan los tiempos de las cuarentenas para las personas contagiadas de Covid, o por la decisión del Consejo de Ministros de eliminar desde este jueves el uso de las mascarillas en exteriores, y poner fin a su uso en recreos y patios de colegios, siempre que se pueda respetar la distancia de seguridad y no haya aglomeraciones.

Sobre la posibilidad de que se acuerde una reducción del tiempo de las cuarentenas, Elías Bendodo ha señalado que, en estas cuestiones, la Junta "escucha las propuestas del Gobierno" y "las traslada al comité de expertos" que asesora al Ejecutivo andaluz, que es así "el que fija la posición del Gobierno de Andalucía".

"Debe ser así, no al revés", ha manifestado el consejero portavoz, quien en esa línea ha criticado que el Gobierno central acuerde "eliminar las mascarillas" sin que se sepa "el criterio técnico y sanitario por el que se impusieron" antes, ni por el que ahora se "eliminan".

En esa línea, Bendodo ha insistido en que "desde Andalucía construimos de abajo arriba", de forma que "escuchamos la propuesta del Gobierno, la analizamos con nuestros expertos y nos posicionamos", mientras que "el Gobierno España hace al revés: impone una medida, nos las traslada a las comunidades autónomas y después los distintos expertos" de las regiones "la valoran".

Sobre el caso concreto de la eliminación del uso de las mascarillas en recreos y patios de colegios, y en espacios exteriores, Bendodo ha apuntado que "es cierto que todos tenemos ganas de quitarnos la mascarilla", y que "estamos en el descenso ya de la sexta ola" de la pandemia, porque la incidencia acumulada de contagios, aunque aún es "alta", está "bajando de forma progresiva" e "importante".

"Pero quiero que no olvidemos que todavía estamos en sexta ola, en una pandemia en la que en la última semana en nuestro país ha muerto una media de 170 personas al día, que es como si se cayera un avión al día en nuestro país", ha advertido Bendodo.

En esa línea, ha defendido que "hay que relajar las medidas porque evidentemente se están reduciendo los contagios, pero no hay que relajarse del todo", y hay que seguir "siendo muy responsable". Por eso, ha realizado una invitación a que se use la mascarilla en el exterior "cuando haya aglomeraciones, cuando no podamos guardar la distancia de seguridad, sabiendo que ya no es obligatorio, pero como gesto de responsabilidad", ha dicho el consejero andaluz de la Presidencia y portavoz de la Junta.