Andalucía carga contra el Gobierno por el "deterioro institucional" del "cuestionado" registro único de pisos turísticos

SEVILLA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero en funciones de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha remitido una carta al ministro de Industria, Jordi Hereu, en la que le reprocha su "ausencia de posicionamiento" en cuestiones clave para la industria turística como la reciente sentencia del Tribunal Supremo que ha tumbado el registro único de pisos turísticos.

Una herramienta que "no ha servido para aflorar la ilegalidad" y que sí ha provocado, a juicio del consejero, "un deterioro reputacional injustificado" y una "imagen de descontrol e ilegalidad generalizada cuando las comunidades venían ejerciendo labores constantes de regulación, control e inspección". "El ministro de Turismo no está para blanquear medidas equivocadas del ministerio de Vivienda", mantiene el consejero en funciones.

En la misiva consultada por Europa Press, le ha recordado al ministro que debe "atender" la petición de una convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Turismo por "lealtad institucional y en cumplimiento del marco normativo". "Ejerza plenamente el liderazgo que le corresponde en el ámbito turístico e impulse de manera decidida la puesta en marcha de la ventanilla única digital en conexión con los registros autonómicos y retome la vía de la cooperación institucional efectiva".

"El camino a seguir no pasa por insistir en modelos que han sido cuestionados por los tribunales sino por hacer lo que siempre ha sido viable, eficaz y jurídicamente sólido: conectar las plataformas digitales con los registros autonómicos competentes, establecer mecanismos de intercambio de información y garantizar un control efectivo basado en datos reales. El control de la legalidad no se consigue sustituyendo a las comunidades sino coordinando bien, compartiendo datos y respetando el papel que corresponde a cada Administración", argumenta la misiva firmada por Arturo Bernal.

El titular en funciones de la cartera de Turismo califica de "especialmente llamativo" que el Gobierno "tras la doctrina clara del Supremo" continúe "realizando valoraciones sobre la existencia de viviendas ilegales o sobre el funcionamiento del mercado turístico desde un ámbito competencial que no corresponde" al Ministerio de Vivienda. Y resalta la labor de la Junta con un dato: entre 2024 y mayo de 2026, "se han producido más de 15.300 cancelaciones de inscripciones como consecuencia del refuerzo de la inspección turística" en Andalucía.