Andalucía y Canarias exploran vías de colaboración en transición energética y digitalización

SEVILLA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, se ha reunido con el vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, y con el responsable de la Consejería de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández, con quienes ha abordado la política energética que está desarrollando el Gobierno andaluz y ha analizado potenciales vías de colaboración con el Ejecutivo canario en el terreno de la energía y de la digitalización.

"Este encuentro nos ha permitido compartir experiencias y enfoques, sobre todo en el despliegue de energías renovables y de la transición energética. Canarias tiene un potencial evidente en la energía eólica marina y nos interesa avanzar en el concepto de zonas de aceleración de renovables", ha señalado, tal y como ha afirmado la Junta en una nota de prensa.

Junto a ello ha añadido que "hemos abordado el modelo de la Agencia Andaluza de la Energía y cómo compartir prácticas en el ámbito de la digitalización de procedimientos, donde Andalucía va por delante en la robotización de procesos para la tramitación de expedientes administrativos".

De esta manera, Paradela ha valorado que "los retos que afrontan las comunidades autónomas son comunes y están relacionados con la transición energética y las oportunidades de creación de empleo y de riqueza. También en cuanto a lucha contra el cambio climático que, desde luego en el caso de Andalucía, tiene manifestaciones muy evidentes en forma de sequías persistentes o también incendios que asolan el territorio nacional".

Así, el responsable andaluz de Industria, Energía y Minas, acompañado del viceconsejero Cristóbal Sánchez, ha visitado la Plataforma Oceanográfica de Canarias (Plocan) "un lugar de referencia en el ámbito de la observación oceanográfica, en el desarrollo de tecnologías limpias relacionadas con el mar, y también la aplicación tecnológica en el ámbito de la innovación en distintos campos".

En la reunión de trabajo que ha mantenido junto al director de Plocan, José Joaquín Hernández Brito; su gerente, Carlos Medina; y personal técnico, Jorge Paradela ha destacado que, entre los asuntos abordados, se encuentra "cómo se está aplicando la inteligencia artificial y los gemelos digitales, por ejemplo, para el desarrollo de un cerebro oceanográfico o cómo se están haciendo experimentos relacionados con la captura de CO2, aprovechando la riqueza y los nutrientes que hay en el mar".

En esta línea, el consejero andaluz ha puesto en valor que "ya existe una colaboración abierta" entre el Gobierno de Andalucía y el Gobierno de Canarias, sobre todo protagonizado por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, si bien "en el ámbito de la industria y la energía se abre un campo de experimentación también importante y hemos venido a reforzar el aprendizaje mutuo y el intercambio de experiencias entre las dos regiones".

Paradela ha explicado que el ámbito de cooperación con mayor desarrollo tiene que ver con el desarrollo y el aprovechamiento de la economía azul.

En este sentido, el consejero ha precisado que Andalucía cuenta desde el pasado mes de abril con la I Estrategia andaluza de Economía Azul Sostenible, "un ambicioso plan dotado con más de 200 millones de euros para consolidar el papel de la comunidad andaluza como uno de los referentes europeos en sostenibilidad marina, innovación tecnológica y desarrollo económico vinculado al mar".

Una estrategia en la que, ha enmarcado, han participado activamente nueve consejerías, entre ellas la de Industria, Energía y Minas.

"Andalucía cuenta con cerca de 1.000 kilómetros de costa, más de 35.000 empresas vinculadas a la actividad marítima y marina, y más de 300.000 empleos asociados a los distintos sectores de la economía azul", ha detallado Paradela.

De hecho, ha incidido en que hace un mes la Consejería de Sostenibilidad presentaba el 'Proyecto de carbono azul para la captación de CO2 en el Parque Natural Bahía de Cádiz', una actuación pionera en España que se llevará a cabo en las marismas mareales de la margen norte del río Guadalete y que convierte a Andalucía en referente europeo en la aplicación de soluciones naturales frente al cambio climático.

Asimismo, por su extensión y por el volumen de captura de emisiones se convierte en uno de los proyectos "más relevantes de Europa".

Desde una perspectiva más industrial, el consejero andaluz ha indicado que "estamos muy interesados con el desarrollo industrial relacionado con la energía eólica marina", y ha señalado que "en Andalucía se están fabricando las grandes plataformas, las de mayor potencia (HVDC) para el mundo", y también que genera interés "todo lo relacionado con la experimentación con la eólica marina", aunque la tramitación de este tipo de proyectos "corresponda a una competencia estatal".

"Lo que nosotros queremos es aprovechar en todo caso la oportunidad industrial", ha apostillado.

ENCUENTRO CON EMPRESARIOS ORGANIZADO POR LA APD

La agenda del consejero en Canarias se ha completado con un encuentro con empresarios organizado por la Asociación por el Progreso de la Dirección (APD), en el que el consejero ha puesto en valor el momento de oportunidad que está viviendo Andalucía y de "profunda transformación" con un crecimiento "sólido y sostenido".

En este sentido, dicho crecimiento está marcado, según el citado comunicado, por el clima de estabilidad política, presupuestaria e institucional; por el éxito de las reformas fiscales emprendidas por el Gobierno de Juanma Moreno, que "se está traduciendo en una mayor captación de inversiones, récord en exportaciones y fuerte bajada del desempleo".

Asimismo, ha compartido reflexiones acerca de los desafíos europeos y la oportunidad que supone la doble transición energética y digital, y ha desgranado las claves de la política industrial andaluza, marcada por el diálogo social y la simplificación administrativa, así como los diversos instrumentos de incentivos que está desplegando el Gobierno andaluz para atraer y apoyar la inversión industrial.