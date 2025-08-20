Andalucía convoca 1,4 millones en ayudas para atraer inversión industrial en Sevilla, Huelva y Málaga

Archivo - Imágenes de la fábrica de Agrosevilla. A 17 de febrero de 2025 en La Roda de Andalucía, Sevilla (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

La Consejería de Industria, Energía y Minas ha convocado los incentivos para la infraestructura básica de proyectos de la industria en Andalucía para las provincias de Sevilla, Huelva y Málaga en el ejercicio 2025. Las ayudas ascienden en esta ocasión a cerca de 1,4 millones de euros (1.385.532 euros) que se distribuirán entre las provincias de Sevilla, Huelva y Málaga, por lo que cada una de ellas dispondrá de un crédito presupuestario de 461.844 euros.

Así figura en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) consultado por Europa Press y ha confirmado la Consejería de JOrge Paradela. Esta línea de ayudas se pone a disposición del tejido productivo para financiar inversiones que supongan el desarrollo de nuevas actividades e infraestructuras industriales, así como la ampliación y modernización de instalaciones existentes.

El plazo de presentación de las solicitudes es de un mes a contar desde este mismo miércoles y podrán presentarse hasta el 19 de septiembre. Los incentivos sufragarán los gastos que se realicen entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2025, fecha límite esta última para presentar la justificación de los mismos.

La Consejería de Industria busca con estas ayudas apoyar a las empresas en las primeras fases de la puesta en marcha de proyectos, en las que se acometen gastos sobre infraestructuras que resultan básicas para su desarrollo y que, en gran medida, condicionan su localización como son los relativos a la adquisición de terrenos o naves, urbanización, traídas y acometidas de servicios y construcciones, entre otros, en línea con seguir reforzando los instrumentos de incentivos al desarrollo de las cadenas de valor y proyectos tractores.

Las bases reguladoras de la línea de incentivos para la infraestructura básica de proyectos de la industria están publicadas en el BOJA del 28 de junio de 2023 y tienen como objeto el apoyo económico para cubrir parcial o totalmente las inversiones o gastos abonados durante este año para la puesta en marcha de proyectos industriales o servindustriales.

Estas ayudas se otorgan en régimen de concurrencia competitiva, lo que permitirá seleccionar aquellos proyectos industriales con mayor carácter tractor por su impacto previsto en la creación y mantenimiento de empleo, los que tienen previsto una pronta ejecución y también se tendrá en cuenta la naturaleza de las actividades objeto del proyecto. Son los tres elementos fundamentales que conformarán la baremación de las iniciativas que se presenten.

Serán conceptos subvencionables aquellos que se acometan para la ejecución de un proyecto de inversión en activos materiales dirigido a la creación de un nuevo establecimiento, a la ampliación de la capacidad productiva de uno ya existente, a la diversificación de la producción o a la transformación en el proceso de producción. Asimismo, se pueden acoger a estas ayudas las empresas industriales que realicen infraestructuras e instalaciones para la mejora o dotación del entorno industrial en polígonos industriales, parques empresariales o espacios productivos.

Los incentivos están destinados a pymes, autónomos o grandes empresas que realicen actividades industriales o servindustriales. El detalle de las actividades susceptibles de beneficiarse de esta línea de incentivos está disponible en el BOJA, donde también se explicitan los formularios para presentar las solicitudes a las ayudas. Este instrumento de ayudas se enmarca en la política industrial de Andalucía, que tiene entre sus objetivos impulsar el fortalecimiento y crecimiento de las cadenas de valor industriales que se desarrollan o pueden desarrollarse en la región y que se articula a través de los planes sectoriales Crece Industria.