Andalucía declara la emergencia por el alga invasora y aprueba medidas contra incendios forestales

Archivo - Reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía presidida por Juanma Moreno. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno andaluz tiene previsto aprobar este miércoles, 27 de abril, en su reunión semanal, la declaración de fuerza mayor y extrema necesidad ante la situación generada por la llegada masiva a las costas andaluzas de arribazones del alga exótica invasora 'Rugulopterix okamurae', así como el Proyecto de Decreto-ley que recoge medidas urgentes para fomentar los usos silvopastorales del monte como herramienta de prevención de incendios forestales en Andalucía.

Así se recoge en el orden del día de la sesión, consultado por Europa Press, que también contempla la aprobación del Proyecto de Decreto por el que se fija el calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2027.

Asimismo, el Gobierno andaluz analizará la propuesta de acuerdo para tomar conocimiento de la convocatoria, aprobada por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, de las ayudas incluidas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader de los Grupos de Desarrollo Rural para 2026.

Del mismo modo, el Ejecutivo abordará otra propuesta de acuerdo relativa a la aprobación, por parte de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones complementarias --en régimen de concurrencia no competitiva-- destinadas a impulsar actuaciones de renaturalización y restauración ecológica en los ámbitos agrario y forestal, dentro del área de aplicación del Plan Especial de Ordenación de las Zonas de Regadíos situadas al norte de la Corona Forestal de Doñana.