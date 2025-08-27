Andalucía estudiará recurrir el decreto sobre la capacidad de acogida de menores y avisa que su sistema está "saturado"

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, en una foto de archivo.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López (PP-A), ha anunciado este miércoles que la Junta de Andalucía "va a estudiar jurídicamente si recurre" el Real Decreto-ley aprobado este pasado martes por el Consejo de Ministros que recoge la capacidad ordinaria de acogida de las comunidades autónomas para el reparto de menores migrantes procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla, y ha avisado de que el "Sistema de Protección de Menores" andaluz "está ya saturado".

Así lo ha manifestado la consejera en un comunicado en el que ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado dicho decreto sobre la capacidad de acogida de las comunidades "tal y como nos tiene acostumbrados, por imposición, sin diálogo y con una absoluta falta de transparencia".

Para Loles López, con la aprobación de este texto, en el que Andalucía se sitúa como la comunidad autónoma con más capacidad ordinaria de acogida, "volvemos a ver claramente que el Gobierno de España prioriza sus intereses sobre el interés de los menores, a los que no les importa apilar en edificios para proteger el sillón de Pedro Sánchez".

"Andalucía es una tierra solidaria y queremos seguir siéndolo, pero siempre preservando la atención y protección de los niños", ha enfatizado la titular de Inclusión Social, para advertir que "nuestro Sistema de Protección de Menores está ya saturado, y no podemos olvidar que cada semana siguen llegando a nuestras costas menores migrantes no acompañados que necesitan ser atendidos".

Como ejemplo de la "solidaridad incuestionable" de Andalucía, López ha aludido a "los 634 menores migrantes no acompañados que el Gobierno de España ha metido en Andalucía por la puerta de atrás bajo la apariencia de mayoría de edad, de los que no quiere saber absolutamente nada y que el Gobierno andaluz está atendiendo a pleno pulmón".

En este punto, la consejera ha indicado que el reparto "impuesto" por el Gobierno de España "reventará el sistema andaluz, que ya se encuentra colapsado, poniendo en peligro a los menores, tanto a los que ya están en el sistema andaluz como aquellos a los que quieren trasladar".

La consejera ha advertido de que "para Andalucía siempre primará la defensa y protección del interés superior de los niños", y ha reivindicado la importancia, a su juicio, de que el Ejecutivo central "reconozca Andalucía como 'Frontera Sur'", una petición que "Pedro Sánchez nos niega continuamente, a pesar de estar a tan sólo 14 kilómetros del continente africano, mientras se lo concede al País Vasco", ha criticado.

Para concluir, Loles López ha lamentado la "la hipocresía" del Gobierno de Sánchez, que "no está asumiendo sus competencias con los más de 1.000 menores migrantes solicitantes de protección internacional que le reclama el Tribunal Supremo, escudándose en la falta de recursos, mientras impone a las comunidades autónomas el reparto de menores migrantes sin coordinación ni diálogo", ha remachado la consejera.