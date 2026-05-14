Andalucía fija un tope de 150.000 euros en ayudas para agricultores y ganaderos por los daños por las borrascas

Archivo - Imagen de zonas agrícolas afectadas por el tren de borrascas en Jerez de la Frontera (Cádiz). A 19 de febrero de 2026 en Jerez de la Frontera, Cádiz (Andalucía, España). - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha modificado la orden de ayudas directas para los agricultores y ganaderos afectados por el tren de borrascas que azotó a Andalucía desde noviembre de 2025 a febrero de 2026. En virtud a este cambio, se fija un máximo a percibir por beneficiario, que "no podrá superar los 150.000 euros".

Así lo recoge la orden publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), consultado por Europa Press, del 12 de mayo de 2026 que modifica la de 27 de marzo de este año. El tope máximo a percibir es una de las cuestiones que se han introducido pero no la única.

De hecho, se incorpora la flor cortada como preceptora también de ayudas directas; se permite la presentación de facturas "proforma o documentos "de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico" para reparar daños en fincas a las que aún no se ha podido acceder; y se permite también el arreglo de desperfectos con medios propios, como los tractores, que "antes no se contemplaban".

Tal y como recoge la nueva orden, se amplía el plazo de presentación de solicitudes de manera que finaliza el mismo día 21 de mayo de este año. La modificación ha tenido como objeto "aclarar el régimen de compatibilidad y acumulación aplicable entre las ayudas. Además, y en relación con expedientes de ayuda de explotaciones ubicadas dentro de la capa con daños de especial gravedad, incorpora la posibilidad de subvencionar actuaciones de reparación que aún no hayan podido iniciarse por imposibilidad de acceso a las explotaciones, o que sean acometidas mediante medios propios".