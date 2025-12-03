Andalucía impulsa talleres de acompañamiento al duelo para afrontar unas fechas "sensibles" como las de Navidad

La Junta impulsa talleres de acompañamiento al duelo para afrontar unas fechas "sensibles" como es la Navidad. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía, a través de la Red Andaluza de Cuidados Paliativos (RedPAL), ha diseñado unos talleres para acompañar emocionalmente a personas que atraviesan una pérdida en unas fechas "especialmente sensibles" como es el periodo navideño.

Según ha detallado en una nota la Junta, esta iniciativa ha contado con la colaboración del Programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas de la Fundación 'la Caixa' y de entidades como la Fundación Cudeca, la Universidad de Huelva, Fundación DomusVi, el Hospital San Rafael Granada, AECC y Cruz Roja.

Asimismo, la actividad, que se desarrollará en las ocho provincias andaluzas, ha nacido con el "propósito de ofrecer apoyo directo a quienes afrontan la ausencia de un ser querido en momentos cargados de simbolismo familiar".

RedPAL, impulsada por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias a través del Plan Andaluz de Cuidados Paliativos y en colaboración con la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), ha trabajado desde sus inicios en "la mejora de la sensibilización social y la comunicación en torno al final de la vida y los cuidados paliativos".

En este sentido, cada año ha promovido una acción dirigida a la ciudadanía para "visibilizar realidades que a menudo permanecen en silencio". En esta ocasión, la iniciativa se ha centrado en el acompañamiento al duelo, con especial atención a quienes viven su primera Navidad tras una pérdida significativa.

Al hilo, el coordinador del Plan, Miguel García Linares, ha destacado la importancia de abrir espacios de apoyo respetuosos y cercanos en un momento del año marcado por la convivencia familiar. "Fechas tan emotivas como la Navidad, aniversarios, cumpleaños, entre otras, pueden resultar especialmente sensibles para quienes han perdido recientemente a un ser querido", ha resaltado

Con esta iniciativa, "queremos ofrecer un lugar donde puedan expresar su dolor, sentirse acompañadas y descubrir recursos que les ayuden a afrontar estos días con mayor serenidad", ha explicado García.

Asimismo, los talleres, que se desarrollarán en centros y espacios comunitarios de todas las provincias, estarán dirigidos por profesionales especializados en el ámbito de los cuidados paliativos y la atención psicológica y tendrán un formato "participativo y vivencial" que combinará dinámicas grupales, momentos de reflexión personal y herramientas para afrontar las emociones que emergen en estas fechas tan señaladas.

Cada provincia adaptará la metodología a sus características pero el objetivo será común: facilitar un lugar seguro donde reconocer, comprender y validar el proceso de duelo. La actividad contará además con una campaña paralela de sensibilización en redes sociales @redpal y en la web de RedPAL.