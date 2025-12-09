Andalucía incorpora en hospitales públicos una nueva terapia para el tratamiento del tumor cerebral más agresivo

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en un laboratorio del sistema público sanitario. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha puesto en marcha la incorporación de la terapia de campos eléctricos alternos, conocida como TTFields, para el tratamiento del glioblastoma, uno de los tumores cerebrales más agresivos. Se trata de una tecnología innovadora que utiliza dispositivos externos para frenar o ralentizar el crecimiento tumoral y que mejora la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes.

Según ha destacado en una nota de prensa el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, "estamos hablando de un avance real en cáncer cerebral que permitirá a decenas de pacientes acceder a una terapia eficaz sin moverse de Andalucía, con todas las garantías y con financiación pública". El Servicio Andaluz de Salud (SAS) estima que entre 50 y 60 personas podrán beneficiarse cada año de este tratamiento en la comunidad autónoma.

Hasta ahora, el abordaje estándar del glioblastoma incluía cirugía, radioterapia y quimioterapia; con esta incorporación, Andalucía da "un salto cualitativo" en la atención a estos pacientes. "Era fundamental ofrecer una respuesta innovadora y útil en una enfermedad de pronóstico complejo. TTFields nos permite hacerlo con rigor, seguridad y equidad territorial", ha afirmado Sanz. La implantación del tratamiento se realizará en hospitales con unidades especializadas en Neurocirugía, Oncología Médica, Oncología Radioterápica y Rehabilitación, entre ellos el Virgen del Rocío, Reina Sofía, Macarena, Regional de Málaga, Puerta del Mar, Torrecárdenas, Virgen de las Nieves, Jaén y Juan Ramón Jiménez, "asegurando la máxima calidad clínica y homogeneidad en la aplicación del proceso asistencial".

"Hemos definido centros de referencia, activado el circuito clínico y garantizado la financiación pública para que esta terapia sea una realidad inmediata, segura y accesible", ha subrayado el consejero. El glioblastoma es un cáncer poco frecuente, con una incidencia estimada entre 3 y 5 casos por cada 100.000 habitantes, pero altamente agresivo, con una supervivencia media de 14 a 16 meses incluso con los mejores tratamientos actuales.

El dispositivo utilizado, optune, está aprobado en Estados Unidos y recomendado por sociedades científicas como la Sociedad Española de Oncología Médica, y su incorporación permitirá aumentar opciones terapéuticas en la sanidad pública andaluza. "Queremos que la innovación llegue donde más falta hace y que los pacientes de cáncer cerebral tengan la misma oportunidad de acceso que en los mejores centros europeos", ha señalado Sanz. El modelo implantado en Andalucía garantiza un proceso ágil desde la solicitud clínica, criterios de inclusión claros, consentimiento informado y seguimiento específico a través de un registro anonimizado de pacientes. Asimismo, incluye evaluación continua de resultados para medir impacto en supervivencia, funcionalidad y calidad de vida.

Sanz ha concluido destacando que "esta incorporación es un mensaje claro para los pacientes y para los profesionales: Andalucía apuesta por la innovación útil, por la medicina personalizada y por la sanidad pública de vanguardia. TTFields es una realidad que pone a Andalucía en la primera línea de la lucha contra el cáncer cerebral".