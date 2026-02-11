Andalucía presidirá dos años la plataforma europea de especialización en materias primas, que agrupa a 14 regiones

Archivo - El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, en una imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha analizado este miércoles que la Junta de Andalucía presidirá durante dos años la plataforma S3P Mining Regions, creada por la Unión Europea en 2019 para impulsar la especialización inteligente en las materias primas, y que gestionará de la Dirección General de Minas de la Consejería de Industria, Energía y Minas.

Andalucía coge el relevo de Laponia y presidirá esta plataforma que integran 14 regiones de seis países europeos (Finlandia, Francia, Grecia, Portugal, España y Suecia) y que forma parte del conjunto de plataformas de especialización inteligente de la Comisión Europea para impulsar la innovación en sectores clave de la industria y, en particular, en la industria minera europea.

El Gobierno andaluz ha subrayado en una nota que asumir la coordinación de este órgano permitirá "fortalecer el papel y la visibilidad de Andalucía" en un ámbito como el de las materias primas minerales. A esto suma la Administración autonómica que estos dos años de ejercicio de la Presidencia de S3P Mining Regions coincidirá con parte del periodo en el que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ejercerá la Presidencia del Comité Europeo de las Regiones.

Ha explicado la Junta de Andalucía que este plataforma se centra en "impulsar el crecimiento económico regional, garantizar un suministro sostenible y seguro de materias primas y fortalecer la participación de las pymes regionales en las cadenas de valor industriales".

Sus áreas de enfoque incluyen el apoyo al desarrollo de modelos de negocio sostenibles, la implicación de las pymes regionales en la cadena de valor de las materias primas, la creación de valor económico local, la mejora del bienestar ciudadano y la aceptación local en las regiones mineras, el traslado de las necesidades industriales a la planificación regional y la optimización del uso de los recursos financieros disponibles.

S3P Mining Regions opera a través de grupos de trabajo temáticos que se centran en el logro de sus objetivos y la implementación del plan de trabajo anual.

Estos grupos coordinan actividades clave como la identificación de oportunidades de financiación, la preparación de propuestas de proyectos y la ejecución de tareas operativas.

De manera específica, los socios y asociados desempeñan un papel activo en las áreas de economía, medioambiente, social y política de la Unión Europea.

COORDINACIÓN QUE ASUME DESDE EL 1 DE ENERO DE 2026

El 27 de noviembre de 2025, el Consejo de Dirección de la plataforma propuso a la Dirección General de Minas de la Junta de Andalucía que liderase S3P Mining Regions, haciéndose efectivo el relevo el 1 de enero de 2026. La Junta de Andalucía ha destacado que en esa elección pesó "el destacado papel de Andalucía en la actual escena minera europea", así como "su activa y valorada participación en los foros sectoriales especializados".

Ha blandido la Junta de Andalucía que la región tiene un papel "especialmente relevante" en el escenario minero europeo por cuanto se encuentran en explotación en el territorio andaluz cuatro de los minerales identificados como fundamentales por la Unión Europea para la garantía de su autonomía estratégica: cobre, fluorita, feldespato y estroncio. De este último mineral mineral destaca que Andalucía es el primer productor primario mundial.

Subraya la Administración autonómica que la región es la primera productora europea de yeso y líder nacional en la producción de mármol y productos de cantera y que Andalucía "concentra el 90% de la producción de la minería metálica española".

La Junta de Andalucía ha reivindicado su "activa política" en internacionalización para que las empresas integrantes del ecosistema minero andaluz aumenten su innovación y desarrollo, además de "fortalecer el conocimiento de los servicios técnicos" de la Junta de Andalucía, responsables de la gestión de la actividad minera, y ha sostenido aquí la participación de diversos proyectos e iniciativas de la Unión Europea sobre materias primas minerales.