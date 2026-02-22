Andalucía recibe 2.013 solicitudes a las dos convocatorias de ayudas para contratar a 162 investigadores

Laboratorio del sistema público andaluz. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha recibido 2.013 solicitudes a sus dos programas de incentivos dirigidos a la contratación de jóvenes investigadores en formación y de investigadores doctores, que cuenta con un montante global de casi 20 millones de euros para 162 candidatos. Estas dos líneas de ayudas incluyen el compromiso de la estabilización laboral y la proyección exterior del talento investigador siguiendo las directrices marcadas por las bases que regulan las subvenciones de apoyo a los recursos humanos dedicados a la I+D+I.

Una vez cerrado el plazo de admisión de solicitudes en ambas convocatorias, estas serán valoradas por una Comisión de Selección conforme a una serie de criterios. Además, podrán ser objeto de informes de evaluación científica y técnica realizados por la Agencia de Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua), por comisiones técnicas de expertos designadas por la Consejería de Universidad o por otras agencias u organismos de evaluación nacionales o internacionales, según ha informado la Consejería en una nota.

Estas subvenciones, que se conceden en régimen de concurrencia competitiva, están dirigidas a las universidades andaluzas y a los organismos públicos de I+D, así como a centros, institutos o fundaciones de investigación e innovación. Mientras que la anterior convocatoria de ayudas se cofinanció con el Fondo Social Europeo Plus, dentro del Programa FSE+ de Andalucía 2021-2027, las subvenciones correspondientes al año 2025 se financian con cargo al programa presupuestario para 'Investigación científica e innovación' de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación.

Las ayudas predoctorales, dotadas con 10,96 millones para la contratación de 97 jóvenes investigadores, han recibido 1.635 solicitudes de 20 centros e institutos del CSIC, siete fundaciones, otros dos institutos públicos de investigación radicados en Andalucía y de las nueve universidades públicas andaluzas. Esta línea de incentivos tiene como finalidad favorecer la formación de nuevo talento investigador en programas de doctorado de las universidades andaluzas para la consecución de un título de doctor con mención internacional.

Para ello, durante el periodo de duración del contrato predoctoral, los destinatarios de las ayudas, que tienen una duración máxima de cuatro años, deberán realizar una estancia formativa de al menos tres meses de duración en un centro extranjero de enseñanza superior o de investigación de reconocido prestigio internacional.

Si se tienen en cuenta las nueve grandes ramas del conocimiento entre las que se distribuye el montante total de estas subvenciones, las áreas de recursos naturales, energía y medio ambiente, de tecnologías de la información y la comunicación y de tecnologías de la producción y la construcción, con 1,58 millones de presupuesto y 14 contratos para cada una de ellas, concentran un total de 352 peticiones -131, 133 y 88, respectivamente--.

Por su parte, los ámbitos conformados por las ciencias exactas y experimentales, agroindustrial y alimentación, y las ciencias de la salud disponen de una cuantía de 1,24 millones de euros cada uno, permitiendo en cada caso la formación de once jóvenes investigadores. Esta tres áreas acumulan 542 solicitudes.

El programa contempla también la formalización de diez contratos en el campo de la biología y la biotecnología con un coste de 1,13 millones de euros y para el que se han recibido 155 peticiones. En el caso de las ciencias sociales, económicas y jurídicas y en humanidades y creación artística, la Consejería de Universidad ha consignado 678.547 euros para cada una, lo que posibilitará dar cobertura a seis contrataciones en cada caso. Ambas ramas suman 586 solicitudes, 318 la primera y 268 la segunda.

Por su parte, la Consejería de Universidad ha contabilizado un total de 378 candidaturas en las subvenciones posdoctorales, convocadas por valor de 9,01 millones de euros para contratar a 65 investigadores doctores con el fin de favorecer su carrera profesional y fortalecer con nuevo talento los grupos de I+D de las entidades donde se incorporarán. Dichas solicitudes proceden de 16 centros e institutos del CSIC, seis fundaciones, dos institutos públicos de investigación ubicados en la comunidad y de las nueve instituciones públicas de educación superior.

Esta convocatoria de subvenciones, que tienen una duración de tres años, recoge el compromiso de las universidades públicas de convocar, a la finalización de la ayuda, una plaza de ayudante doctor con los criterios que se establezcan por la Consejería de Universidad en coordinación con las instituciones académicas. Se pretende así facilitar el acceso a la carrera investigadora de este personal y mejorar las condiciones de su actividad.

En este caso, y atendiendo de nuevo a las nueve grandes ramas entre las que se reparte el presupuesto de estas ayudas, las áreas conformadas por las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y por las tecnologías de la producción y la construcción, con un montante de 2,76 millones para 20 ayudas, 10 en cada uno de los casos, concentran 46 solicitudes, 28 y 18 respectivamente. El ámbito de los recursos naturales, energía y medio ambiente, con una cuantía de 1,24 millones para 9 perfiles, suma 59.

Los campos de las ciencias exactas y experimentales; del agroindustrial y alimentación; de las ciencias y técnicas de la salud; y de la biología y biotecnología cuentan con una cuantía de 970.515 euros cada uno para 28 ayudas. Hay 202 aspirantes a las mimas. Por otro lado, el programa contempla la incorporación de 8 investigadores doctores en la esfera de ciencias sociales, económicas y jurídicas y en la de las humanidades y la creación artística con un presupuesto de 554.580 euros en cada caso, para lo que hay 71 candidatos.

En el marco del apoyo al sistema andaluz del conocimiento, la Junta de Andalucía presta especial interés al acompañamiento y apoyo al talento investigador y lo hace desde el inicio de su capacitación como personal de apoyo técnico a la I+D+I y de su formación predoctoral hasta su posterior desempeño profesional, a través de diversas líneas de incentivos para la contratación posdoctoral y mediante el programa Emergia para profesionales más consolidados y de prestigio.