Andalucía reduce más de un punto la densidad de jabalíes desde 2023 y estudia poner más capturaderos en montes públicos

Archivo - Jabalí capturado. - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

SEVILLA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha logrado reducir más de un punto la densidad de jabalíes desde 2023 y está "valorando la instalación de capturaderos en montes públicos que no tengan aprovechamiento cinegético, como se ha hecho en montes de Málaga". Debido a la "dificultad de contacto visual" con los jabalíes, el seguimiento de esta especie se hace mediante el conocido como Índice Kilométrico de Abundancia (IKA), que estima la abundancia relativa de especies (generalmente fauna) dividiendo el número de indicios o individuos avistados entre la longitud del recorrido en kilómetros.

En cuanto al programa de vigilancia epidemiológica, vigente desde 2009, en 2025 se tomaron 837 muestras para análisis a fin de descartar la peste porcina africana --del que antes de Navidades se decretó un brote en Cataluña que obligó a tomar medidas en el territorio español-- y se atendieron 34 sospechas por hallazgo de cadáveres, con envío de siete muestras al laboratorio central de veterinaria de Algete (Madrid).

Así, según los datos facilitados por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente a Europa Press, en 2023, el IKA alcanzó su "máximo histórico", con 1,88 indicios por kilómetro. Tras la aplicación de "medidas de choque", ese índice se situó en 2025 en un 0,65. La "mayor presión biológica se localiza en áreas como el Parque Natural de Los Alcornocales (Cádiz), con densidades que superan los cinco ejemplares por cada 100 hectáreas, cuando el promedio andaluz es de tres ejemplares por cada 100 hectáreas.

En 2025, en Andalucía se cazaron 70.048 jabalíes en monterías --Jaén, con 13.520; Granada (11.923) y Córdoba (10.832) copan la inmensa mayoría-- y se capturaron 2.943 animales --2.693 en Cádiz; 229 en Málaga; y 21 en Granada-- en un total de 1.164 capturaderos. A esta última cifra hay que añadirle "los resultados de extracciones que se llevan a cabo directamente por la Consejería mediante encargo a medio propio", y que suponen 1.457 ejemplares de jabalíes más capturados.

Sobre las medidas nuevas que la Consejería va a poner en marcha, el departamento de Catalina García ha informado sobre el inicio de la modificación del ámbito de los encargos a medio propio para el control en montes públicos de las provincias de Málaga y Cádiz "con objeto de poder llevar a cabo el control de poblaciones en cualquier terreno de titularidad pública siempre que quede acreditado previamente y de manera expresa la disponibilidad de esos terrenos para ejercer dicho control".

Asimismo, prevé "llevar a cabo el control de poblaciones en terrenos o instalaciones de titularidad privada cuando se considere imprescindible para reducir el riesgo, debiéndose contar en todo caso con la autorización expresa del propietario". Por último, "dada la necesidad de control de la población en el medio urbano, especialmente en los ayuntamientos de la costa de Málaga, se ha enviado una circular informativa a 86 cotos de caza en un radio de diez kilómetros de terrenos urbanos de ayuntamientos de la costa para instarles a aumentar la presión cinegética y control de daños en jabalí y cerdos asilvestrados".