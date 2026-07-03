Andalucía Trade abre mercado al agroalimentario andaluz en Estados Unidos. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Andalucía Trade ha organizado una misión comercial del sector agroalimentario andaluz a la feria Summer Fancy Food con el objetivo de ampliar su mercado en Estados Unidos ya que la exposición se erige como la más importante de la Costa Este del país para la oferta gourmet y delicatessen. Se trata de un mercado estratégico, ya que el mercado de alimentos de especialidad en Estados Unidos alcanza un volumen anual de 194.000 millones de dólares, de los cuales 159.000 millones corresponden al canal minorista.

La acción tiene como principales objetivos fomentar la presencia de los productos agroalimentarios andaluces en Estados Unidos mediante el establecimiento de contactos con importadores y distribuidores, así como identificar nuevas oportunidades comerciales en un mercado de elevado poder adquisitivo y con una demanda creciente de productos gourmet y de especialidad, ha explicado la Junta en una nota.

Andalucía Trade llevó a cabo una agenda comercial con más de un centenar de entrevistas para ocho empresas andaluzas de alimentación y bebidas en la 70.ª edición de la Summer Fancy Food, cita que se desarrolló, del 28 de junio al 1 de julio, en el Jacob K. Javits Convention Center de Nueva York y que reunió a más de 2.000 expositores de más de 50 países y más de 32.000 visitantes que incluyen a fabricantes, compradores, brokers, chefs, inversionistas y periodistas.

Durante la misión, las empresas participantes desarrollaron una agenda de visitas al certamen adaptada a sus perfiles e intereses comerciales. La agencia pública elaboró una guía de visita que contempló recorridos por los principales expositores e importadores presentes en la feria. En este espacio tuvieron la oportunidad de contactar con clientes, importadores y distribuidores, para incrementar su presencia en el país norteamericano.

Del 28 al 30 de junio se desarrollaron las visitas a la feria y las reuniones comerciales. La misión concluyó el miércoles 1 de julio con un encuentro con la Oficina Comercial de España en Nueva York y la asistencia a diversos establecimientos de distribución minorista.

Con esta cita, Andalucía refuerza su presencia en un mercado en el que ya es líder de exportación, con cifras que avalan la competitividad y el valor de las empresas andaluzas en uno de los países más grandes, exigentes y dinámicos del mundo. Según datos de Icex, el mercado estadounidense mantiene un elevado interés por el producto español y por la marca España, a pesar de la incertidumbre arancelaria existente.

Por todo ello, Andalucía Trade continúa impulsando la actividad de promoción empresarial en este país, con la celebración de 41 acciones en 2025 dirigidas a facilitar el acceso o la consolidación de la oferta de alimentación y bebidas de Andalucía en el país norteamericano. En ellas participaron 169 firmas de la comunidad, equivalentes al 83% del total de exportadoras regulares del sector al país (204 en total), algo más de ocho de cada diez, lo que demuestra que las empresas andaluzas consideran esta estrategia muy útil.

Dentro de esta programación, la Fancy Food es una cita estratégica, ya que se ha consolidado como el principal encuentro anual del sector gourmet y de productos specialty. Se trata de un certamen organizado desde 1955 por Specialty Food Association (SFA), en Estados Unidos. Tiene lugar dos veces al año (Winter Fancy Food y Summer Fancy Food).

La Summer Fancy Food cubre el mercado de la Costa Este, siendo esta la exposición de productos gourmet y delicatesen más relevante y de mayores dimensiones de esta zona de los Estados Unidos. Asimismo, la edición de invierno, que se celebra en febrero, tiene lugar en Las Vegas y cubre la Costa Oeste.

Las empresas que han estado presentes en la feria para desarrollar su agenda de negocios son: Vinagres de Yema (Cádiz), Toro Albalá (Córdoba), Brotherfood Quality (Córdoba), Tostaderos Sol de Alba (Granada), Cielo y Tierra Olive (Jaén), Beyond Olive Oil (Jaén), Ubago (Málaga) y Artespecia (Málaga). Las firmas han contado con el apoyo en el terreno de la Oficina de Promoción de Negocios en Nueva York de la Red Andalucía Trade Internacional.

La participación de Andalucía Trade en esta feria está cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea, con cargo al Programa Operativo Feder de Andalucía 2021-2027, dotado con una contribución comunitaria del 85%, o cualquier otro Programa Europeo susceptible de cofinanciar esta actuación.

Según los informes de Icex, el mercado estadounidense de alimentos gourmet mantiene una evolución muy favorable impulsada por la creciente demanda de productos saludables, sostenibles y de alta calidad. Los consumidores, especialmente los Millennials y la Generación Z, muestran un mayor interés por alimentos diferenciados y premium, mientras que el comercio electrónico continúa ganando peso como canal de compra.

En este contexto, el país norteamericano se consolida como el principal mercado extracomunitario para la alimentación española, con importantes oportunidades para productos como el aceite de oliva virgen extra, los quesos gourmet, el jamón ibérico, las aceitunas, las conservas de pescado, los frutos secos premium y otros alimentos de alto valor añadido. Los expertos destacan la importancia de reforzar el posicionamiento del origen español y la calidad diferenciada, así como de apostar por la innovación, el canal HORECA y la distribución online para seguir creciendo en este mercado.

El mercado estadounidense ofrece importantes oportunidades para la economía española, ya que es el sexto destino de las exportaciones españolas de alimentos y el primero fuera de Europa. El mercado estadounidense muestra una demanda específica y creciente por el producto español, no solo en los productos tradicionales sino en otros más novedosos y especializados. Los numerosos consumidores estadounidenses se caracterizan por su alta capacidad de compra y su permanente búsqueda de productos nuevos, saludables y de ingredientes de alta calidad.

Andalucía lideró en 2025 las exportaciones españolas de alimentos y bebidas a Estados Unidos, con ventas por valor de 1.166 millones de euros, lo que representa el 37% del total nacional. A pesar de registrar un descenso del 13,9% respecto a 2024, la comunidad mantuvo un superávit comercial de 934 millones de euros. Sin embargo, las exportaciones andaluzas crecieron un 7,5% en volumen, hasta alcanzar las 281.799 toneladas, lo que también sitúa a Andalucía como líder nacional, con el 34% del total exportado por España, frente al crecimiento del 0,7% registrado por el conjunto del país.