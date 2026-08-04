El Archivo Histórico Provincial de Sevilla acoge una exposición conmemorativa tras 500 años de la muerte de Elcano

La consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, en la exposición dedicada a Elcano. - JUNTA

SEVILLA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Archivo Histórico Provincial de Sevilla, dependiente de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, ha custodiado documentos relacionados con el marino que capitaneó la nave que dio la primera vuelta al mundo, Juan Sebastián Elcano, cuyo fallecimiento en aguas del Pacífico se cumplen este martes 500 años.

Según ha informado la Junta en una nota, el archivo posee entre sus registros las disposiciones personales y económicas adoptadas, y rubricadas, por el propio Elcano, el 1 de agosto de 1519, pocos días antes de la salida de la Armada de la Especiería.

Además, ha contado con dos documentos relativos a la compraventa de la nao 'Victoria', una declaración fechada en 1518 acerca de la adquisición de la embarcación para formar parte de la citada expedición al Maluco, así como con una escritura de febrero de 1523 que detalla la venta en pública almoneda, una subasta de la embarcación tras culminar la primera circunnavegación de la Tierra y haber regresado a Sevilla.

De esta manera, los registros pueden verse desde este martes hasta finales de septiembre, en una muestra temporal organizada por el propio Archivo Histórico que exhibe otras reproducciones de documentos y mapas relevantes de la expedición, procedentes de otros centros documentales.

En este sentido, la consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha mencionado que "en medio del océano Pacífico, el 4 de agosto de 1526, embarcado en una nueva expedición a las Islas de las Especias, fallecía el capitán Juan Sebastián Elcano". "Completar la primera circunnavegación de la Tierra le ha hecho merecedor para siempre de un lugar muy destacado en los anales de nuestra historia", ha subrayado del Pozo.

A su vez, la consejera ha destacado la existencia en los archivos andaluces de "documentación fundamental" para investigar, preservar y honrar la memoria y el legado de este grupo de marinos que, recorrieron más 85.000 kilómetros "atravesando tres océanos para dar por vez primera la vuelta al mundo".

En contexto, en un escrito de Elcano, nueve días antes de la partida desde Sevilla de la expedición que iba rumbo a la Especiería, el marino vasco se identifica como maestre de la nao 'Concepción', una de las cinco naves de las que constaba la Armada del Maluco y la primera en la que embarcó el mismo. No obstante, fue destruida dos años después tras las pérdidas humanas sufridas en Filipinas, al no quedar tripulantes suficientes para gobernar las tres embarcaciones que entonces permanecían en la expedición.

Así, esta escritura se conserva en el fondo de Protocolos Notariales del Archivo Histórico con la signatura 4896P, folios 7v-8v, Oficio 7, libro 2º. En ella, Elcano otorga poder a Juan de Acurio, contramaestre de la nave; a Domingo de Irarza, carpintero; a sus hermanos Sebastián y Domingo del Cano, y al mercader sevillano Francisco de Santa Cruz, autorizándoles para reclamar y cobrar en su nombre las cantidades que se le adeudaran por el sueldo fijado por el rey para el viaje, así como por contratos, fletes y mercancías cargadas en la nave. Además, el documento conserva la firma de Juan Sebastián Elcano.

ADQUISICIÓN Y SUBASTA DE LA NAO 'VICTORIA'

El Archivo Histórico ha exhibido dos documentos con datos sobre la adquisición y la venta posterior de la nao 'Victoria'. En aquella época, la Corona recurría a la adquisición de embarcaciones privadas para ponerlas a su servicio durante el tiempo que se considerasen útiles, siendo vendidas después. De este modo, la nao 'Victoria' fue revendida una vez regresó al puerto de Sevilla.

Así pues, se ha reflejado en la declaración otorgada por Pedro de Arizmendi el 23 de septiembre de 1518 con la signatura 9124P, folios 316r-317r, que atestigua la "adquisición forzosa" para el servicio de la Corona de una nao de su propiedad, para convertirla en la famosa nao 'Victoria'. Al mismo tiempo, Pedro de Arizmendi, actuando también en nombre de su padre, Domingo de Apallúa, declara en ella haber recibido de la Casa de la Contratación 800 ducados de oro por la nao 'Santa María', posteriormente denominada 'Victoria'. Por tanto, el documento ha dejado constancia de su valoración y de que la adquisición se produjo contra la voluntad inicial de sus propietarios, que afirmaban haber pagado por ella un precio mayor, y tenerla ya comprometida para otros viajes comerciales.

Por otro lado, un segundo documento hace alusión al final de la 'Victoria', con signatura 19927P, folios 156v-160v, Oficio cinco, libro 1.º, que en la actualidad se conserva como Colección Celomar, pieza doce y ha reflejado que la citada almoneda comenzó el 16 de febrero en las gradas de la catedral de Sevilla. Por ello, la nave que se encontraba en el río Guadalquivir, tras varias jornadas de pujas fue rematada el 26 de febrero por el administrador de los bienes del mercader genovés Esteban Centurión, Fernando de Zuazo, por 285 ducados de oro, y la venta quedó formalizada el día 27.

Además, la escritura ha incorporado una cédula real del 20 de diciembre de 1522 en la que se "identifica expresamente" a la 'Victoria' como la nao que había regresado de la Especiería cargada de clavo y de la que había venido como capitán Juan Sebastián Elcano.

Tras ser vendida y pasar a manos privadas, la nao fue destinada a viajes a las Indias a través del Atlántico, realizando al menos por dos veces, singladuras hasta Santo Domingo, perdiéndose para siempre en su regreso a Sevilla en el segundo de estos viajes.

EXPOSICIÓN CONMEMORATIVA POR LA MUERTE DE ELCANO

Tres años después de haber capitaneado la nao 'Victoria' y regresado a Sevilla con 18 supervivientes a bordo y un rico cargamento de especias en su bodega, el marino volvió a embarcarse en una nueva expedición al Maluco. Se trataba de la expedición Loaysa, la segunda enviada por Carlos V a las islas de las Especias, con el objetivo de consolidar los descubrimientos del Maluco.

En esta línea, la armada compuesta por siete barcos y 450 hombres, partió de La Coruña el 24 de julio de 1525, con el comendador García Jofré de Loaysa en el puesto de capitán general y Elcano como piloto mayor de la nao 'Sancti Spiritus'. Sin embargo, la expedición sufrió naufragios, enfermedades y la dispersión de sus naves, y tanto Elcano como la gran mayoría de los tripulantes, no sobrevivieron, posiblemente a consecuencia de la ingesta de un pez como una barracuda, siendo su cuerpo arrojado al mar como era costumbre entre la marinería.

En cuanto a la exposición conmemorativa del 500 aniversario de la muerte de Elcano, podrá visitarse en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla desde este martes al 30 de septiembre, en horario de 9,00 a 14,00 horas. De esta forma, ha reunido los tres documentos originales conservados en el centro vinculados a Juan Sebastián Elcano y a la nao 'Victoria'.

En paralelo, la muestra se ha completado con facsímiles de documentos custodiados por otros archivos, como la relación de tripulantes de la armada de la Especiería en 1519; el testamento otorgado por Elcano el 26 de julio de 1526 a bordo de otra nao denominada también 'Victoria'; de la carta escrita en Sanlúcar de Barrameda el 6 de septiembre de 1522, en la que relató las incidencias de la expedición; y la carta en la que solicitó mercedes a Carlos I y comunicó su llegada, con la respuesta del secretario Francisco de los Cobos anotada al margen.

Igualmente, se exhiben el mapa de Asia del Theatrum Orbis Terrarum de Abraham Ortelius de 1570 y el planisferio elaborado por Diego Ribero en Sevilla en 1529 sobre el que se representa la ruta de la circunnavegación conforme a la hipótesis de Tomás Mazón, junto con otras reproducciones cartográficas, vistas históricas de Sevilla y recursos artísticos y escenográficos relacionados con Elcano y la nao Victoria.