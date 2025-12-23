El Área Hospitalaria Virgen Macarena de Sevilla ofrecerá a sus pacientes ingresados menús navideños

Cocina del Hospital Virgen Macarena de Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Alimentación del Área Hospitalaria Virgen Macarena ofrecerá a los pacientes que se encuentran hospitalizados en estos días festivos platos especiales con sabor navideño. Las personas que se encuentren hospitalizadas tanto en el Hospital Universitario Virgen Macarena como en el Hospital San Lázaro, pertenecientes al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, disfrutarán de delicias culinarias propias de estas fechas.

Los días en los que los pacientes ingresados podrán deleitarse con menús especiales son el 24, 25 y 31 de diciembre así como el 1 y el 6 de enero, tal como ha informado la Junta en una nota. Dependiendo del día, habrá desayunos, almuerzos y cenas con un 'toque' navideño. Los profesionales del Servicio de Alimentación del Área Hospitalaria Virgen Macarena elaborarán más de 750 menús cada día que degustarán los pacientes ingresados en estas fechas, siempre y cuando su dieta no tenga restricciones.

El desayuno del día de Navidad también será diferente y estará integrado por zumo de naranja, chocolate caliente y ensaimada mallorquina. En el almuerzo de ese día los platos serán ensalada de nueces y dados de piña, farfalle con frutos del mar y dorada al limón con parrillada de verduras. De postre, yogur griego de tarta de arándanos.

Como despedida al 2025, a los pacientes de los enclaves hospitalarios se les ofrecerá una auténtica cena de Nochevieja, compuesta por ensalada de nueces y arándanos, crema de calabacín al aroma de jabugo, pollo al cava con ciruelas pasas y salteado de setas. Para finalizar servirán yogur griego de caramelo y 'uvas de la suerte'. A todo ello, les precederá en la hora de la merienda un surtido de tradicionales dulces navideños.

El desayuno del primer día de 2026 estará compuesto por zumo de naranja, croissant con mantequilla y mermelada y chocolate caliente. Para el almuerzo del miércoles 1 de enero se servirá corazones de alcachofas con langostinos y mahonesa, crema de marisco, solomillo a la pimienta verde con patatas dólar al ajo-perejil y, como colofón, profiteroles de chocolate. El día de la Natividad, antes de la visita de la Cabalgata Real, los pacientes podrán desayunar zumo de naranja y el tradicional roscón de Reyes con chocolate caliente.