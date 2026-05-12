Asignan a la Unidad Aceleradora de Proyectos la iniciativa residencial en Higuerón Norte de Sevilla, con 2.500 viviendas

Recreación de la iniciativa residencial en Higuerón Norte en Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha tomado este martes razón de la asignación a la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP) de la iniciativa residencial en Higuerón Norte de Sevilla, un proyecto residencial que contempla la construcción de 2.546 viviendas, con una reserva de más de mil viviendas de carácter protegido.

Según ha detallado la Junta de Andalucía, el proyecto residencial prevé la construcción de 2.546 viviendas, con el compromiso de iniciar la edificación de al menos el 50 por ciento en un plazo inferior a cinco años. En una primera fase se construirán 1.926 viviendas, de las que 1.054 serán viviendas de carácter protegido, dentro de una superficie de 1.157.230 metros cuadrados.

También se incluyen más de 350.000 metros cuadrados de espacios libres y zonas verdes, cerca de 264.000 metros cuadrados para actividades productivas, que incluyen un distrito tecnológico con un centro de datos que servirá para dinamizar la economía local, así como 43.300 metros cuadrados de equipamientos públicos comunitarios.

Este proyecto también plantea la integración de una nueva estación y un aparcamiento disuasorio para la Línea 3 Norte del Metro de Sevilla, así como la creación de un anillo verde y la naturalización del cauce del arroyo Tamarguillo.

El proyecto precisa de una inversión total superior a 1.088 millones de euros. De acuerdo con la inversión prevista para llevar a cabo la primera fase, durante la construcción se estima la creación de 3.180 puestos de trabajo directos y, durante la fase de explotación del proyecto, se estima la creación de otros 64 puestos de trabajo directos.

La asignación del proyecto a la UAP se extenderá "durante el período necesario para garantizar la adecuada coordinación y seguimiento de su tramitación y ejecución", que abarcará todas las fases del desarrollo urbanístico y edificatorio previstas hasta la finalización de las obras contempladas en la fase 1.

En contexto, la Ley de Vivienda de Andalucía contempla en su artículo 25 la inclusión en la UAP de determinadas iniciativas residenciales para acelerar y agilizar su tramitación.