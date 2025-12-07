La Asociación de Amigos del Alamillo de Sevilla elige a los recaudadores reales del parque para esta Navidad

Archivo - Imagen del parque del Alamillo en Sevilla - MANUEL OLMEDO - Archivo

SEVILLA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Amigos del Alamillo y Riberas del Guadalquivir ha elegido a las personas que representarán estas navidades a los recaudadores reales que representarán a los Reyes Magos en la entrega de los juguetes que la entidad ha recibido, reparado y puesto a punto durante todo el año para su donación a niños con escasos recursos económicos.

Este año encarnarán a los Recaudadores Reales el delegado del Gobierno andaluz en Sevilla, Ricardo Sánchez; la socia y colaboradora de Amigos del Alamillo Pilar Salazar Marín, y el Economato Social de Triana. Los Recaudadores Reales serán nombrados oficialmente en un acto celebrado el próximo domingo 14 de diciembre, según ha informado la Junta de Andalucía en una nota.

Con este acto se visualizará la campaña de recogida de juguetes usados para su recuperación y reutilización por pequeños cuyas familias no tienen recursos. Dicha entidad viene intensificando en estos días sus labores de recogida y preparación de muñecos y juegos donados por la ciudadanía. Esta Navidad tiene como objetivo superar la cifra de la pasada campaña, en la que miembros de la asociación y colaboradores voluntarios acondicionaron para su reutilización unos 17.000 juguetes que se distribuyeron entre 4.000 beneficiarios a través de 45 entidades solicitantes.

La actividad de Amigos del Alamillo se desarrolla en las dependencias del cortijo del Alamillo, donde tienen su centro de trabajo, y revierte en todos los grupos sociales de Sevilla y provincia que lo demanden y cumplan unos requisitos mínimos. Aunque la prioridad es hacer llegar regalos de Reyes a un sector de población infantil que, por la limitada capacidad económica de sus familias o por circunstancias personales y vitales, no tienen acceso a ellos, también se persigue generar entre los niños donantes un sentimiento de solidaridad y generosidad que lleve a desprenderse de parte de sus juguetes para disfrute de otros.

La asociación se surte de donaciones de particulares y de entidades o colectivos a través de sus respectivos programas de labor social corporativa y, una vez recepcionados los juguetes, y dado que en la mayoría de los casos son usados, se procede a su reparación y limpieza, labor que realizan los miembros de esta entidad constituida en 1994 y algunos voluntarios externos. La asociación trabaja en la campaña de recogida de juguetes durante todo el año.

Tras su recepción, los muñecos y demás objetos y juegos son sometidos a un proceso de lavado y limpieza general con productos desinfectantes. El proceso de recuperación de los juguetes y su preparación para la posterior entrega conlleva unos gastos de material (productos de limpieza, pilas bolsas, etc.) sufragados por la propia entidad, el Parque del Alamillo y algunas fundaciones y empresas.

Los juguetes se entregan mediante petición y tras examinar las solicitudes y en función de la disponibilidad de regalos y de las necesidades indicadas en la petición en cuanto a edad o condiciones personales del destinatario, se entrega a los responsables o representantes de las entidades que lo han solicitado con el fin de que ellos se ocupen de hacerlos llegar a los niños.

Los ciudadanos que quieran colaborar con la donación de juguetes podrán hacerlo por las mañanas de los lunes, miércoles y viernes, de 11,00 a 14,00 horas, para lo cual será necesario llamar al 692545759 para acordar la entrega. También se podrán realizar entregas de lunes a viernes, de 15,30 a 19,00 horas, previa llamada al 629322771. Las llamadas a este número sólo serán atendidas en este horario.