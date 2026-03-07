Bernal destaca el impulso de la marca Andalucía con la celebración de la Liga Híbrida Andalucía

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, justo a los ganadores de la Liga Híbrida Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha destacado este sábado, 7 de marzo, el impulso de la marca Andalucía con la celebración de la Liga Híbrida Andalucía, que ha acogido el Estadio de la Cartuja de Sevilla.

Según ha indicado el Gobierno andaluz en una nota, durante la entrega de premios, el consejero ha valorado el esfuerzo y el talento de los participantes en una cita que proyecta la Marca Andalucía como un "destino diverso y abierto" como dinamizador de la economía y el empleo local.

De esta forma, el consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta ha acudido a la celebración de la Liga Híbrida en la ciudad hispalense durante la jornada de este sábado.