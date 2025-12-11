El CAAC exhibe 'El alma diáfana de una mañana inmóvil', primera exposición institucional de Jem Perucchini

La exposición podrá visitarse en el Refectorio del antiguo monasterio de la Cartuja, sede del CAAC, del 11 de diciembre de 2025 hasta el 28 de junio de 2026. - JUNTA DE ANDALUCIA

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, acoge la exposición 'El alma diáfana de una mañana inmóvil', la primera muestra en un museo español del artista etíopeitaliano Jem Perucchini. Comisariada por Jimena Blázquez Abascal, presenta una docena de obras recientes en las que se fusionan influencias de los grandes maestros del renacimiento temprano, las tradiciones africanas y la iconografía cristiana. La exposición podrá visitarse en el Refectorio del antiguo monasterio de la Cartuja, sede del CAAC, del 11 de diciembre de 2025 hasta el 28 de junio de 2026.

En una nota de prensa, la Junta ha explicado que el trabajo de Perucchini se caracteriza por su dominio de la técnica pictórica, la atención minuciosa a la realidad y sus detalles y el uso de la luz. El artista se nutre además de diversas fuentes iconográficas que abarcan desde la pintura italiana del gótico tardío y los frescos etíopes hasta la iconografía renacentista. "Su obra propone una relectura del canon clásico occidental a través de una fusión de referencias culturales que reflejan su identidad e invitan al público a un diálogo profundo entre lo tradicional y lo contemporáneo con una muestra de gran belleza y riqueza conceptual", señala la comisaria.

'El alma diáfana de una mañana inmóvil' reúne una muestra de once pinturas que exploran la dicotomía entre conceptos como el día y la noche, lo visible y lo invisible, lo consciente e inconsciente, o lo espiritual y lo terrenal. Perucchini cuestiona en sus obras la aparente separación entre estos conceptos mediante la composición y el uso dramático de luces y sombras. Los títulos de las pinturas hacen alusión a la antigüedad clásica, de las que el artista toma las figuras menos conocidas o aquellas que aún hoy poseen una existencia incierta.

Entre ellos se encuentran nombres como Heliogábalo, joven emperador de origen sirio cuya memoria fue posteriormente suprimida, o Eros y Tánatos, personificaciones del amor y la muerte y deidades menores en la literatura órfica. Estas referencias ilustran cómo la historia y la mitología se entrelazan en el tiempo y plantean nuevos misterios e interpretaciones hoy en día. 'Cada pintura se convierte en un fragmento de un relato mayor que evoca un sentido de trascendencia. El artista señala un viaje metafísico a través de formas, colores y texturas que destacan lo sagrado', señala la comisaria.

Los retratos de Perucchini parecen desviar la mirada, invitando al espectador a considerar qué hay más allá de la imagen representada. Además, algunas de estas obras incluyen pequeños elementos que sugieren historias implícitas creando un vínculo emocional con quien los percibe. Esta muestra, realizada en colaboración con la Fundación Sandretto Re Rebaudengo Turín, refuerza el compromiso del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo con la presentación de proyectos que amplían el diálogo entre diferentes tradiciones artísticas y culturales y que revisan las tradiciones visuales desde perspectivas contemporáneas.

Nacido en Etiopía y establecido en Italia desde la infancia, Jem Perucchini desarrolla desde muy joven su pasión por el arte, inspirándose en los grandes maestros del Renacimiento temprano, las tradiciones africanas y la iconografía cristiana. Estudió pintura en la Academia de Bellas Artes de Brera, donde perfeccionó su técnica y comenzó a exponer su obra, siendo reconocido por sus luminosos óleos que combinan elementos clásicos con una estética moderna.

A través de una atenta observación de la realidad, Perucchini logra crear escenas surrealistas con retratos enigmáticos de personajes de mirada fugaz caracterizados por un fuerte uso del color y la luz. Las refinadas pinturas de Perucchini, con su atención casi renacentista al detalle y la fusión de elementos clásicos y contemporáneos, ofrecen una nueva forma de mirar hacia el pasado y el futuro. Encuentra en el arte la herramienta de integración y creación de un lenguaje visual único que combina referencias africanas y occidentales, creando así un puente entre las dos culturas a las que pertenece.

Al desenterrar narrativas olvidadas, las composiciones de Perucchini son una amalgama de familiaridad y misterio. Entre las exposiciones recientes destacan las celebradas en Corvi-Mora (Londres 2024 y 2022), Triennale di Milano (2023), Monash University Museum of Art (Melbourne, 2023) o la Embajada Italiana en Londres (2022). En 2023 fue galardonado con el Premio Jean-François Prat y completó el mural público 'Rebirth of a Nation', encargado por Art on the Underground para la estación de Brixton (Londres).