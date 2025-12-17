Los CADE universitarios apoyan la creación de más de 80 empresas y asesoran a casi cien jóvenes emprendedores

La viceconsejera de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, Lorena Garrido, en la 'XI Gala de Proyectos Digitales en Acción. Emprendiendo desde la Universidad'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La viceconsejera de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, Lorena Garrido, ha participado este miércoles en la apertura en Sevilla de la 'XI Gala de Proyectos Digitales en Acción. Emprendiendo desde la Universidad', donde ha destacado la apuesta del Gobierno andaluz por la alianza entre las universidades y Andalucía Emprende. En este sentido, ha subrayado que dicha colaboración ha permitido que en 2025 los Centros Andaluces de Emprendimiento (CADE) de la Universidad de Sevilla (US) y de la Pablo de Olavide (UPO) hayan apoyado la constitución de 82 empresas y asesorado a casi un centenar de jóvenes emprendedores, en concreto 96. Además, ambos centros acumulan este año casi 1.700 atenciones a usuarios.

Tal y como ha emitido la Administración autonómica, durante su participación en la inauguración de esta iniciativa, organizada por el Laboratorio de Proyectos en Comunicación (LabProCom) de la US, dirigido por Hada Sánchez, y que se ha consolidado como un "punto de encuentro clave" para la innovación universitaria, Lorena Garrido ha asegurado que el emprendimiento se ha convertido en "un eje fundamental" para el desarrollo económico de Andalucía, "con una importancia en el ámbito universitario cada vez más evidente". De este modo, ha asegurado que "el fomento de una mentalidad emprendedora en los estudiantes es esencial y la universidad, como espacio privilegiado para la construcción de conocimiento, se transforma así en un terreno fértil para el surgimiento de ideas que pueden convertirse en proyectos, empresas o iniciativas con impacto real".

Al respecto, ha incidido en que la Junta es consciente de la "pujanza" de las universidades en el ámbito del emprendimiento y por ello todas las instituciones académicas públicas andaluzas cuentan con el apoyo del personal técnico especializado de Andalucía Emprende. Además, ha añadido que la presencia de programas de emprendimiento en la universidad, incubadoras, laboratorios como LabProCom y concursos de ideas como este "generan un ecosistema que promueve las capacidades de nuestros alumnos, de las que luego nacen proyectos e investigaciones que hallan en el emprendimiento universitario una pasarela en la que apostar por la transferencia del conocimiento desde la universidad a la sociedad".

En este sentido, Garrido ha precisado que la Consejería de Universidad tiene prevista una inyección de 2,2 millones de euros para la activación de nuevas ayudas específicas para favorecer la creación de iniciativas empresariales, especialmente en el entorno universitario, así como fomentar la innovación abierta, promoviendo la colaboración entre 'startups' y empresas tractoras para acelerar la transferencia de conocimiento y tecnología y acelerar pymes tecnológicas innovadoras, "facilitando su desarrollo desde etapas tempranas".

De este modo, la viceconsejera de Universidad ha afirmado que con estos incentivos "seguiremos impulsando a Andalucía como una tierra favorable a que las ideas nacidas en sus universidades se conviertan en proyectos sostenibles, duraderos y con alto impacto". Además, ha considerado que su "apuesta por el fomento de un emprendimiento diferencial y de valor, que es el que nace en entornos como este, contribuye al fortalecimiento del tejido empresarial y a la generación de empleo cualificado".