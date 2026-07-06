Cambios en los accesos peatonales al Hospital Macarena por el avance de la obra de la Línea 3 Norte del Metro de Sevilla

Cambios en los accesos peatonales al Hospital Macarena por el avance de la obra de la Línea 3 Norte - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha puesto en marcha un nueva ordenación de los accesos peatonales en el entorno del Hospital Universitario Virgen Macarena para facilitar el avance de las obras del tramo III de la Línea 3 Norte del Metro de Sevilla, garantizando en todo momento la accesibilidad al centro sanitario y la seguridad de peatones y trabajadores.

Esta reordenación permitirá acometer nuevas actuaciones de especial complejidad técnica vinculadas a la futura estación Hospital Virgen Macarena y al túnel de esta línea de metro, manteniendo al mismo tiempo el normal funcionamiento de uno de los principales complejos sanitarios de Andalucía, informa la Consejería en una nota de prensa.

Entre las principales modificaciones previstas figura el cierre del itinerario peatonal situado en la avenida Doctor Fedriani frente al hospital. Como alternativa, tanto los usuarios como el personal del centro sanitario accederán a las instalaciones a través de la entrada de servicio ubicada en la avenida Doctor Marañón. Asimismo, el paso de peatones y la semaforización situados actualmente en la esquina de la avenida Doctor Fedriani con la calle Doctor Marañón serán trasladados hasta una nueva ubicación frente al área de Urgencias del Macarena.

Este cambio permitirá ejecutar el desvío de un colector de saneamiento, una intervención imprescindible para el desarrollo de la infraestructura. La nueva disposición contribuirá además a mejorar la movilidad peatonal en este punto, facilitando un acceso más cómodo y seguro para los usuarios.

Por otro lado, el paso de peatones situado frente a la oficina de CaixaBank en la avenida Doctor Fedriani se desplazará hacia el norte una vez concluidas las pantallas ejecutadas en esta zona. Esta modificación facilitará la construcción de las pantallas realizadas mediante hidrofresadora que conectarán el túnel con la futura estación.

Igualmente, esta nueva distribución de los accesos no altera la salida peatonal del aparcamiento más próxima al Hospital de Día de Oncología. Todos los cambios están debidamente señalizados y han sido coordinados con el Área de Movilidad del Ayuntamiento y con la dirección del Hospital Macarena con el objetivo de minimizar las afecciones derivadas de las obras y garantizar la seguridad de pacientes, visitantes y profesionales sanitarios.

La Línea 3 Norte del Metro de Sevilla conectará Pino Montano con el Prado de San Sebastián, donde conectará con la Línea 1. Contará con 12 estaciones, una de ellas en superficie, cuya estructura ya se encuentra finalizada, y once subterráneas, dando servicio a importantes equipamientos, entre ellos el Hospital de San Lázaro, el Hospital Universitario Virgen Macarena, el Hospital Victoria Eugenia de la Cruz Roja y el centro de especialidades de María Auxiliadora.

La Línea 3 Norte del Metro de Sevilla, cuenta con una inversión de 1.301 millones de euros para infraestructura y sistemas, cofinanciados por la Junta de Andalucía, la administración central y fondos europeos Feder 2021-2027, a los que se suman otros 65 millones aportados por la Administración autonómica destinados al futuro material móvil.